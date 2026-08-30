大泉洋主演『俺たちの箱根駅伝』10.10放送開始！ 山下智久＆伊藤沙莉らが不条理に立ち向かう特報解禁
大泉洋が主演を務めるドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系／毎週土曜21時）が、10月10日より放送されることが決定。あわせて、重圧や不条理に立ち向かう登場人物たちの熱い姿を捉えた特報映像も解禁された。
【写真】大泉洋＆伊藤沙莉＆山下智久の3ショット！ 『俺たちの箱根駅伝』ビジュアル
本作は、作家・池井戸潤が十余年の歳月をかけて書き上げた同名小説をドラマ化。箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学陸上競技部の再起をかけた挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局「大日テレビ」の舞台裏という、2つの軸から物語を描く。
キャストには、箱根駅伝の生中継を担う大日テレビのチーフプロデューサー・徳重亮役に大泉洋、センターディレクター・宮本菜月役に伊藤沙莉、箱根駅伝に挑戦する明誠学院大学陸上競技部の監督・甲斐真人役に山下智久ら、そうそうたるメンバーが名を連ねている。
このたび、本作が10月10日21時よりスタートすることが、先ほど放送を終えたドラマ『一次元の挿し木』第9話の中で発表された。あわせて、新たな映像をふんだんに盛り込んだ特報も解禁された。
解禁された特報では、“組織の不条理と闘う箱根駅伝中継チーフプロデューサー”徳重（大泉）、“監督経験ゼロの異端児”甲斐（山下）、“信念を貫くセンターディレクター”菜月（伊藤）たちが、重圧や葛藤、不条理に立ち向かう姿を描く。
信念を持った硬派な箱根駅伝中継を目指す徳重に、「視聴率」を盾に圧をかける編成局トップの黒石武（高橋克典）、強い者の意向に流されがちな直属の上司であるスポーツ局長・北村義男（市川猿弥）、会社の利を冷徹に見極める社長・竹芝秀彦（石丸幹二）。「制作チームを解散させるだけだ」――局の上層部に追い詰められる徳重たちになすすべはあるのか。
一方、監督経験ゼロで明誠学院大学の監督に就任した甲斐も、そのキャリアに反発する選手たちによって、一丸となるべきチーム内に亀裂が走る。
さらに、箱根駅伝に思い入れのないアシスタントディレクター・戸山知香（山田杏奈）、気難しい古参のアナウンサー・辛島文三（竹中直人）、大手芸能事務所社長・田村健一郎（小日向文世）、大御所タレント・畑山一平（生瀬勝久）、箱根駅伝の常連校・東西大学の平川庄介監督（山本耕史）、明誠学院大学の青葉隼斗（小林虎之介）と矢野計図（奥智哉）らの姿も映し出され、テレビ局と陸上競技部、それぞれの中でうごめく思惑と情熱のぶつかり合いを感じさせる特報となっている。
ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビ系にて10月10日より毎週土曜21時放送。
【写真】大泉洋＆伊藤沙莉＆山下智久の3ショット！ 『俺たちの箱根駅伝』ビジュアル
本作は、作家・池井戸潤が十余年の歳月をかけて書き上げた同名小説をドラマ化。箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学陸上競技部の再起をかけた挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局「大日テレビ」の舞台裏という、2つの軸から物語を描く。
このたび、本作が10月10日21時よりスタートすることが、先ほど放送を終えたドラマ『一次元の挿し木』第9話の中で発表された。あわせて、新たな映像をふんだんに盛り込んだ特報も解禁された。
解禁された特報では、“組織の不条理と闘う箱根駅伝中継チーフプロデューサー”徳重（大泉）、“監督経験ゼロの異端児”甲斐（山下）、“信念を貫くセンターディレクター”菜月（伊藤）たちが、重圧や葛藤、不条理に立ち向かう姿を描く。
信念を持った硬派な箱根駅伝中継を目指す徳重に、「視聴率」を盾に圧をかける編成局トップの黒石武（高橋克典）、強い者の意向に流されがちな直属の上司であるスポーツ局長・北村義男（市川猿弥）、会社の利を冷徹に見極める社長・竹芝秀彦（石丸幹二）。「制作チームを解散させるだけだ」――局の上層部に追い詰められる徳重たちになすすべはあるのか。
一方、監督経験ゼロで明誠学院大学の監督に就任した甲斐も、そのキャリアに反発する選手たちによって、一丸となるべきチーム内に亀裂が走る。
さらに、箱根駅伝に思い入れのないアシスタントディレクター・戸山知香（山田杏奈）、気難しい古参のアナウンサー・辛島文三（竹中直人）、大手芸能事務所社長・田村健一郎（小日向文世）、大御所タレント・畑山一平（生瀬勝久）、箱根駅伝の常連校・東西大学の平川庄介監督（山本耕史）、明誠学院大学の青葉隼斗（小林虎之介）と矢野計図（奥智哉）らの姿も映し出され、テレビ局と陸上競技部、それぞれの中でうごめく思惑と情熱のぶつかり合いを感じさせる特報となっている。
ドラマ『俺たちの箱根駅伝』は、日本テレビ系にて10月10日より毎週土曜21時放送。