◇プロ野球パ・リーグ 西武4−1楽天（30日、ベルーナドーム）

西武は投打かみ合い4−1で楽天に勝利。栗山巧選手の引退試合を白星で飾りました。

西武一筋25年、長年チームを支えた42歳の栗山選手は、6番指名打者で出場。4回には2アウト1、2塁で栗山選手に打席が回り、西武時代の同僚でもある岸孝之投手のストレートを逆方向へ鋭い打球をはじき返しますが、レフトフライに倒れました。

すると0−0の5回には渡部聖弥選手の先制8号ソロやカナリオ選手のタイムリーで一挙3得点。試合を優位進めます。

先発の武内夏暉投手は5回まで内野安打1本のみと1安打投球。6回は連続長打で1点を奪われますが、最少失点で切り抜けます。8回まで3安打1失点の力投をみせました。

2点リードの8回は、長谷川信哉選手がレフトポール際への10号ソロを放ち追加点。その後1アウトから栗山選手と2001年の同期入団である中村剛也選手が代打で登場し、内野ゴロに倒れますが、球場のボルテージが高まります。

さらに続く栗山選手が現役最後の打席に登場。泰勝利投手のストレートをはじき返し、センター前のクリーンヒットを放ち、球場は熱狂。通算2152安打目を記録し、ここで代走が送られて交代しました。温かい拍手が送られ、涙を流すファンもいました。