8月26日、株式会社ファミリーマートが10年ぶりとなる「ユニフォームの刷新」を発表。9月1日より、従業員の新しい身だしなみ基準「ファミマコーデ」を全国約16,500店舗で導入するとしている。新基準では「髪色の自由」にくわえ、イスラム教徒の女性が着用する「ヒジャブ」の着用も認めるという方針も示され、SNS上で大きな議論となっている。

「26日にファミリーマートが公開した画像では、3人のモデルが、従来のブルゾンタイプではなく、動きやすさとカジュアルさを重視したTシャツタイプのユニフォームを着用。黄緑色のような髪色の男性にくわえ、外国人女性の1人がヒジャブを着用していたことにも注目が集まりました。ファミマ側は新基準について、時代の変化や多様な価値観に対応し、スタッフ一人ひとりが自分らしく安心して働ける環境づくりの一環と説明しています」（スポーツ紙記者）

しかし、この発表以降、SNSでは大議論に。ファミマの取り組みを擁護する声と、ヒジャブ反対派とで対立が見られる。この状況に複数の著名人が、声を上げている。

「漫画家の倉田真由美さんは、27日にXを更新。《ヒジャブを着ける自由が認められた後、それが増え一般化し、「なぜお前はヒジャブを着けないんだ」になるのが怖い。そうなった国もあるから》と投稿。このポストは30日現時点で、257万回を超えるインプレッションを記録しています。また、倉田さんはその直後にも《多くのイスラム法解釈の下では、ヒジャブは女性個人の選択ではなく、宗教的義務であるとされている。自由な選択の結果であるファッションとは、根本的な成り立ちが違いすぎる》とポスト。1つめの投稿には《イスラム圏でもヒジャブの着用が一律に強制されない国は普通に存在します》という返信が寄せられるなど、倉田さんの投稿は波紋を呼んでいます。

また、実業家でタレントのひろゆきさんも29日にXを更新。《どんな格好の人を採用するか店長が決める。気に食わない格好の店員の店は行かない。営業の自由と客の自由》と切り出すと、《「こういう格好の店員を採用すべきではない」とか、ネットで騒ぐ人達は何が目的なんだろう？ 貴方が使わなければ良いだけですよ》と別視点からの意見を述べて、こちらも物議を醸しています」

ひろゆきの意見には、X上で

《その通り！人を見た目で判断する人が多すぎる！》

など、賛同する意見の一方で、

《日本の文化とルールがあんだわ》

など、反対意見も寄せられている状況だ。

「加盟店のおよそ3割が人手不足に悩んでいるというファミリーマートでは、今回の新しい身だしなみ基準の採用によって、人手不足の解消につなげる狙いがあるようです。しかし、SNS上ではこれだけ賛否が飛び交っている状況だけに、ファミリーマートでは何らかの対策が必要かもしれません」（同前）

もはや外国人従業員がレジ打ちする光景は珍しくなくなった日本のコンビニ。多様化の流れに沿って、ルールも書き換えられていくのだろうか。