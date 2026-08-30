柏木由紀子78歳、20年前のジャケットで爽やかコーデ 夫・坂本九さんとの思い出の品も
女優の柏木由紀子が29日にInstagramを更新。20年前のジャケットを取り入れた爽やかなコーディネートと、亡き夫・坂本九さんとの思い出が詰まったジュエリーについてつづった。
【写真】柏木由紀子78歳、20年前のジャケットを上品に着こなし 長女との2ショットも（全5枚）
SNSでたびたび私服コーデや日々の暮らしを発信し、注目を集めている柏木。今回の投稿では、淡いグリーンと白のストライプ柄ジャケットに、白のトップスとパンツ、バッグを合わせた涼やかな装いを披露した。
ジャケットは20年前に購入したマイケル・コースのもの。眼鏡やジュエリーをアクセントにした上品な着こなしで、店内にて笑顔を見せる姿などが収められている。白いバッグはMichino Parisと準備を進めているもので、今冬に披露する予定だという。
さらに柏木は、40年以上前に購入したヴァン クリーフ＆アーペルのジュエリーを修理とクリーニングに出したことを報告。これらは坂本さんとの思い出の品で、「ずっと大切にしてきたもの」、そして「これから大切にしていきたいもの」への思いを記し、「丁寧に身に纏うものを選びたい」とつづった。
写真には、長女で歌手の大島花子との2ショットも。ファンからは「素敵なコーディネートですね」「花子さんとのツーショットは姉妹のよう」といった声や、大切な品を長く愛用する姿勢を見習いたいという反響が寄せられている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）
【写真】柏木由紀子78歳、20年前のジャケットを上品に着こなし 長女との2ショットも（全5枚）
SNSでたびたび私服コーデや日々の暮らしを発信し、注目を集めている柏木。今回の投稿では、淡いグリーンと白のストライプ柄ジャケットに、白のトップスとパンツ、バッグを合わせた涼やかな装いを披露した。
さらに柏木は、40年以上前に購入したヴァン クリーフ＆アーペルのジュエリーを修理とクリーニングに出したことを報告。これらは坂本さんとの思い出の品で、「ずっと大切にしてきたもの」、そして「これから大切にしていきたいもの」への思いを記し、「丁寧に身に纏うものを選びたい」とつづった。
写真には、長女で歌手の大島花子との2ショットも。ファンからは「素敵なコーディネートですね」「花子さんとのツーショットは姉妹のよう」といった声や、大切な品を長く愛用する姿勢を見習いたいという反響が寄せられている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）