◇インターリーグ メッツ―アストロズ（2026年8月29日 ニューヨーク）

メッツの千賀滉大投手（33）が29日（日本時間30日）、本拠でのアストロズ戦にリリーフ登板し、試合を締めくくった。チームは連敗を3でストップした。千賀の今季の成績は23試合の登板で0勝9敗4セーブ、防御率7.50となった。

6―2の9回から3番手として登板。先頭のアルトゥーベに98.7マイル（約158.8キロ）直球を捉えられて左中間二塁打を許したが、続くバーショは直球で中飛。ウォーカーには中堅への大飛球を許したが、中堅手・ユーイングが背走し、フェンスに体をぶつけながらも打球を好捕。マウンド上の千賀も両腕を掲げ、味方のビッグプレーを称えた。

最後はトラメルを96.7マイル（約155.6キロ）直球で平凡な中飛に仕留めて試合を締めくくり、笑顔でナインと勝利の喜びを分かち合った。投じた11球のうち10球が直球。力で相手打線をねじ伏せた。

この試合から、左ふくらはぎの肉離れのため負傷者リスト（IL）に入っていたソトが復帰し、7月24日（同25日）のドジャース戦以来となる出場。「2番・DH」で出場し、4打数1安打1打点で勝利に貢献した。

先発で不振が続いた千賀は6月にブルペンへ配置転換。8月途中から守護神のウィリアムズが負傷者リスト（IL）入りしたことを受けて“代役”を任され、10日（同11日）ブレーブス戦から4登板連続セーブを記録。前日28日（同29日）の試合では2点ビハインドの9回から5番手として登板し、最速99.3マイル（約159.8キロ）を記録して2三振を奪うなど、3者凡退の好投を見せた。