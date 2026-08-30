元イングランドン代表のスター選手で米メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）インテル・マイアミの共同オーナーでもあるデービッド・ベッカム氏がフランス２部ナントの買収に関心を示しているとフランスメディア「оｕｅｓｔ―ｆｒａｎｃｅ」が報じた。

同メディアによると、昨季途中から日本代表を指揮していたバヒド・ハリルホジッチ氏が監督を務めていたナントは過去リーグ優勝５回を誇る名門ながら降格し、現在は２部最下位に沈んでいる。２００７年からナントの会長を務めているヴァルデマール・キタ氏はクラブ売却の方針を固め、すでに３件の買収提案を受けており、その中で最も高額なものは１億ユーロ（約１８５億円）に達するという。

そして買収劇の中ではベッカム氏の名前も挙がっているという。同メディアは「デービッド・ベッカムの名前が何度も話題に上がっている…彼の弁護士は２０２４年４月にボルドーで代表者と会談した」と報じるように、オーナー側はかねてチーム売却に向けてスター選手サイドと接触していたようだ。

フランスメディア「ＲＭＣスポーツ」は同メディアの報道を受けて「話し合いでベッカム氏の名前が何度も挙がっている。ナントがピンクのユニホームを来て『インテル・ナント』に改名するのを見るにはまだ早いかもしれない」とし「１億ユーロはベッカム氏にとってほんのわずか額だ」と伝えていた。