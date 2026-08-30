『豊臣兄弟！』第33回 “小一郎”仲野太賀、苦しい戦を経て一人の茶人に出会う
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第33回「北庄（きたのしょう）城の別れ」が30日の今夜放送される。
【写真】吉岡秀隆演じる千利休が登場！第33回「北庄城の別れ」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第33回「北庄城の別れ」あらすじ】
羽柴軍の圧倒的な兵力の前に勝家（山口馬木也）は敗走、市（宮崎あおい）の待つ北庄城に籠城する。小一郎（仲野）は降伏を促すべきと言うが、秀吉（池松壮亮）は勝家が降伏するなどありえないと一刀両断。利家（大東駿介）に先鋒を命じる。羽柴軍が北庄城を取り囲む中、市は茶々（井上和）ら三姉妹を投降させ、自らは勝家と果てる覚悟を決める…。
苦い戦ののち、大徳寺にこもっていた小一郎は、一人の茶人に出会う。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
※宮崎あおいの「崎」は正しくは「たつさき」
【写真】吉岡秀隆演じる千利休が登場！第33回「北庄城の別れ」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
羽柴軍の圧倒的な兵力の前に勝家（山口馬木也）は敗走、市（宮崎あおい）の待つ北庄城に籠城する。小一郎（仲野）は降伏を促すべきと言うが、秀吉（池松壮亮）は勝家が降伏するなどありえないと一刀両断。利家（大東駿介）に先鋒を命じる。羽柴軍が北庄城を取り囲む中、市は茶々（井上和）ら三姉妹を投降させ、自らは勝家と果てる覚悟を決める…。
苦い戦ののち、大徳寺にこもっていた小一郎は、一人の茶人に出会う。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
※宮崎あおいの「崎」は正しくは「たつさき」