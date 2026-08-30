喧嘩の仲裁をするわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7万3000回再生を突破し、「涙が出ました」「なんて優しいの」「なんか感動した」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：母とおばあちゃんが『ガチ喧嘩』をした結果→17歳の老犬が『仲裁』をしようとして…あまりにも健気な光景】

母とおばあちゃんの喧嘩

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」では、柴犬『あい』ちゃん、サモエド『アイス』ちゃんの暮らしを紹介しています。ある日、お母さんが帰宅すると、あいちゃんとアイスちゃんが大喜びでお出迎えしました。

17歳のあいちゃんは、ゆったりとした足取りで穏やかに迎えます。一方、遊び盛りのアイスちゃんは元気いっぱい。対照的な2匹の歓迎ぶりに、家の中も一気ににぎやかになったそうです。

その後、お母さんがキッチンで料理をしていると、おばあちゃんの何気ない一言をきっかけに、2人が口喧嘩を始めてしまいました。

いつもとは違う険悪な空気に気づいたのか、あいちゃんとアイスちゃんもぞろぞろとキッチンへ。まるで「どうしたの？」と様子を見に来たようでした。家族の異変を感じ取った2匹は、静かにその場を見守っていたそうです。

それぞれの仲裁の方法

アイスちゃんは、食卓についたおばあちゃんの隣へぴたり。まるで「そばにいるよ」と寄り添うように座っていたそうです。

一方、あいちゃんは、いつも穏やかなお母さんが怒っている姿を見て何かを感じ取ったのか、お母さんの足元から離れません。心配そうに体を寄せながら、じっとそばにいたのだとか。

そんな2匹の姿が、張り詰めた空気を少し和らげてくれたのかもしれません。

やがて、おばあちゃんが素直に謝ったことで、2人の喧嘩は無事に収束。険悪だった雰囲気も少しずつ落ち着いていきました。

すると、あいちゃんは「やれやれ」と言わんばかりに、その場を離れて隣の部屋へ。最後まで家族の様子を気にかけていたことが伝わる、健気な姿でした。

家族の絆にも感動

投稿主である息子さんのサポートもあり、家族はその後、いつも通り夕食を囲むことができたそうです。食卓には少しずつ笑顔が戻り、アイスちゃんはいつものようにおすそわけをおねだり。

さっきまでの緊張感が嘘のように、穏やかな時間が流れていました。17歳のあいちゃんとアイスちゃんは、言葉を話せないからこそ、家族の表情や空気の変化を敏感に感じ取っているのかもしれません。

笑ったり、ぶつかったり、ときには言い合ったりしながらも、最後は一緒に食卓を囲める。そんな家族のリアルな日常と、そっと寄り添うわんこたちの存在に、思わず心が温かくなる一幕でした。

この投稿には「愛がいっぱいだね」「なんて素敵なご家族」「家族の絆が伝わってきます」などの温かなコメントが寄せられています。

ご家族の微笑ましい日常は、YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。