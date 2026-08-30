◇インターリーグ ドジャース1―2タイガース（2026年8月29日 デトロイト）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が29日（日本時間30日）、敵地でのタイガース戦に「1番・DH」で出場し、4打数1安打。試合はサヨナラ負けで2連勝はならなかった。5戦連続の1点差試合で、1勝4敗となった。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）は大谷の投手復帰スケジュールを白紙とすることを明言した。

タイガース先発の右腕モンテロに対し、初回はチェンジアップにタイミングが合わずに空振り三振。それでも3回2死無走者から内角高め直球に詰まらされながらも、しっかりと振り抜いた打球は左前へポトリと落ちた。これが3試合ぶりの安打でこの試合のチーム初安打となった。1点を追う6回無死二塁の第3打席は追い込まれた後に外角高め直球に対し、上からかぶせて遊撃方向へゴロを放った。この進塁打が続くフリーマンの右前同点打を生んだが、試合は1―1の9回に5番手の左腕ドライヤーが1死満塁からマゴニグルに左中間を破られる安打を打たれ、サヨナラ負けとなった。

試合後にデーブ・ロバーツ監督は、大谷の投手復帰について、候補に挙がっていた30日（同31日）の敵地タイガース戦では登板しないことを明かした。「グラスノーが明日（30日）に先発する。全体的に見て、ショウヘイは（ブルペンを）終えてから状態が良くない。腕も、膝もね。だから、もしどの投手であっても同じような状態なら、われわれは投げさせない。今はそういう状況だ」とし、復帰時期の目安については「決めていない。目標や具体的な日付を設定することが、誰にとってもプラスになるとは思わない」とした。

さらに指揮官は、いったん投球を休止にするのかを問われると「まだ、そこについての決断はしていないと思う。われわれとしては、まず明日の登板を選択肢から外すことにした。ロサンゼルスに戻って、彼の体がどういう状態なのかをしっかり確認して、それから先のことを考えていく」と話すにとどめた。

大谷は28日（同29日）にブルペン投球を行い、立った状態の捕手に7球、座った状態で17球、計24球を投げていた。ロバーツ監督は試合前には、大谷の状態について「100パーセントの状態ではないと思う」とした上で「全身の状態が100パーセントではないとしたら、1イニング投げて調整を進めることにどれだけ意味があるのか、それとも投げないほうがいいのか。そこを判断するのが、今は難しいところだ」とし、試合後に30日（同31日）の登板の可否について決定することを明かしていた。

その判断にはチーム状態も重なる。スクバルの加入、さらにスネル、グラスノーの復帰で、先発投手陣はポストシーズンを戦う戦力が揃っている。それだけに指揮官は試合前に「今の我々の状況では、先発投手陣が間違いなく強みになっている。一方で、ショウヘイの打撃面での価値は非常に大きい。だから、どんな形であれ、そこを犠牲にすることはできない。もし投げることが、打撃に影響を及ぼす可能性があるのなら、それに見合うだけの価値はない。私としては、そこを絶対に妥協しないことを非常に強く意識している」とも話していた。

投手復帰を急ぐあまり、打撃に影響することだけは避けなければならない。大谷にとってもチームにとっても難しい判断となりそうだ。