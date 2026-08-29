『オデュッセイア』公開前日に5フォーマットで一挙上映 池袋会場にはシークレットゲスト
クリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』（9月11日公開）の「TOKYOプレミア」が、公開前日の9月10日に開催されることが決定した。IMAX、Dolby Cinema、MX4D、35ミリフィルム、2D吹替版という5つのフォーマットで一挙上映される。
【動画】特別映像「ロケ地を巡る壮大な旅」
本作は、古代ギリシャの詩人ホメロスによる叙事詩を映画化したスペクタクルアドベンチャー。トロイア戦争を終えたイタケの王オデュッセウス（マット・デイモン）が、妻ペネロペ（アン・ハサウェイ）と息子テレマコス（トム・ホランド）の待つ故郷を目指す長い旅を描く。
ノーラン監督の前作『オッペンハイマー』の日本公開時には、3つのフォーマットによる“トリプル（3）上映”が行われたが、今回はさらに規模を拡大。“クインティプル（5）上映”を都内で展開。
グランドシネマサンシャイン池袋で行われる「IMAXプレミア上映イベント」には、シークレットゲストの登壇も予定されている。映像や音響、体感型演出、フィルム上映、日本語吹替と、それぞれ異なる特徴を持つ5形態で作品を楽しめる機会となる。
また、9月4日から10日まで実施される1週間限定のIMAX先行上映では、数量限定の入場者プレゼントとして「IMAX限定A3ポスター」を配布。漆黒の森と舞い散る火花の中、巨大な装甲兵へ斬り込むオデュッセウスの姿が描かれている。全国公開後もIMAX上映回で配布され、在庫がなくなり次第終了となる。
9月10日のTOKYOプレミアでは、各上映回でそれぞれ異なる入場者プレゼントを用意。グランドシネマサンシャイン池袋のIMAXプレミア上映では、IMAXビジュアルポストカードが配布される。A3ポスターは同上映回では配布されない。
同作は全米を含む世界各国で7月17日より公開され、全米映画ランキングで初登場から2週連続1位を獲得。公開から13日で『オッペンハイマー』の全米興収3.3億ドルを上回り、8月9日には全世界興収が『ダークナイト ライジング』を抜いてノーラン監督作品の歴代最高記録を更新中。8月23日時点の世界興収は14億5080万ドルとなり、『デッドプール＆ウルヴァリン』を超えて、R指定映画歴代1位に。IMAX興行収入も2億8900万ドルに達し、『アバター』を超えて歴代最高を記録している。（2026年8月20日 Variety 調べ）。
■『オデュッセイア』TOKYOプレミア
【IMAXプレミア上映（イベントあり）】
日時：9月10日午後3時30分の回
会場：グランドシネマサンシャイン池袋
ゲスト：シークレットゲスト
鑑賞料金：通常料金＋IMAX料金900円
入場者特典：IMAXビジュアルポストカード
※特別興行のため、CSチケットやポイントなどによる無料鑑賞は不可。スペシャルシートは別途追加料金が必要。IMAX限定A3ポスターの配布はなし。
チケットは、劇場公式サイトで9月7日午後8時30分から「moviegoer’s CLUB」PLATINUM会員を対象に最速先行販売。同日午後9時から全会員向けに先行販売される。一般販売は9月8日午前0時、劇場窓口では同日の劇場オープン時から開始する。
【Dolby Cinema特別先行上映】
日時：9月10日午後7時の回
会場：丸の内ピカデリー1
入場者特典：Dolby Cinemaビジュアルポストカード
【MX4D特別先行上映】
日時：9月10日午後7時の回
会場：TOHOシネマズ六本木ヒルズ
入場者特典：シルバーソルジャービジュアルポストカード
【35ミリ特別先行上映】
日時：9月10日午後7時の回
会場：109シネマズプレミアム新宿
入場者特典：35ミリビジュアルポストカード
【2D吹替版特別先行上映】
日時：9月10日午後7時開演
会場：T・ジョイPRINCE品川
入場者特典：トロイの木馬ビジュアルポストカード
※各特別先行上映のチケット発売情報は、各劇場の公式サイトで順次発表される。
【動画】特別映像「ロケ地を巡る壮大な旅」
本作は、古代ギリシャの詩人ホメロスによる叙事詩を映画化したスペクタクルアドベンチャー。トロイア戦争を終えたイタケの王オデュッセウス（マット・デイモン）が、妻ペネロペ（アン・ハサウェイ）と息子テレマコス（トム・ホランド）の待つ故郷を目指す長い旅を描く。
グランドシネマサンシャイン池袋で行われる「IMAXプレミア上映イベント」には、シークレットゲストの登壇も予定されている。映像や音響、体感型演出、フィルム上映、日本語吹替と、それぞれ異なる特徴を持つ5形態で作品を楽しめる機会となる。
また、9月4日から10日まで実施される1週間限定のIMAX先行上映では、数量限定の入場者プレゼントとして「IMAX限定A3ポスター」を配布。漆黒の森と舞い散る火花の中、巨大な装甲兵へ斬り込むオデュッセウスの姿が描かれている。全国公開後もIMAX上映回で配布され、在庫がなくなり次第終了となる。
9月10日のTOKYOプレミアでは、各上映回でそれぞれ異なる入場者プレゼントを用意。グランドシネマサンシャイン池袋のIMAXプレミア上映では、IMAXビジュアルポストカードが配布される。A3ポスターは同上映回では配布されない。
同作は全米を含む世界各国で7月17日より公開され、全米映画ランキングで初登場から2週連続1位を獲得。公開から13日で『オッペンハイマー』の全米興収3.3億ドルを上回り、8月9日には全世界興収が『ダークナイト ライジング』を抜いてノーラン監督作品の歴代最高記録を更新中。8月23日時点の世界興収は14億5080万ドルとなり、『デッドプール＆ウルヴァリン』を超えて、R指定映画歴代1位に。IMAX興行収入も2億8900万ドルに達し、『アバター』を超えて歴代最高を記録している。（2026年8月20日 Variety 調べ）。
■『オデュッセイア』TOKYOプレミア
【IMAXプレミア上映（イベントあり）】
日時：9月10日午後3時30分の回
会場：グランドシネマサンシャイン池袋
ゲスト：シークレットゲスト
鑑賞料金：通常料金＋IMAX料金900円
入場者特典：IMAXビジュアルポストカード
※特別興行のため、CSチケットやポイントなどによる無料鑑賞は不可。スペシャルシートは別途追加料金が必要。IMAX限定A3ポスターの配布はなし。
チケットは、劇場公式サイトで9月7日午後8時30分から「moviegoer’s CLUB」PLATINUM会員を対象に最速先行販売。同日午後9時から全会員向けに先行販売される。一般販売は9月8日午前0時、劇場窓口では同日の劇場オープン時から開始する。
【Dolby Cinema特別先行上映】
日時：9月10日午後7時の回
会場：丸の内ピカデリー1
入場者特典：Dolby Cinemaビジュアルポストカード
【MX4D特別先行上映】
日時：9月10日午後7時の回
会場：TOHOシネマズ六本木ヒルズ
入場者特典：シルバーソルジャービジュアルポストカード
【35ミリ特別先行上映】
日時：9月10日午後7時の回
会場：109シネマズプレミアム新宿
入場者特典：35ミリビジュアルポストカード
【2D吹替版特別先行上映】
日時：9月10日午後7時開演
会場：T・ジョイPRINCE品川
入場者特典：トロイの木馬ビジュアルポストカード
※各特別先行上映のチケット発売情報は、各劇場の公式サイトで順次発表される。