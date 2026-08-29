「頭錯乱する位に切ない」ジャンガリアンハムスター親子の愛情あふれる巣分けに涙腺崩壊
YouTubeチャンネル「もっと！はむチラ長屋ch.【ハムスター】」が、「【らりまーママの赤ちゃん】おでぶりんたち旅立ちのとき。巣分けしました（生後34日目）～ジャンガリアンハムスター」と題した動画を公開した。動画では、ジャンガリアンハムスターのらりまーママと、愛息子のらり太くんとびちれくんの、心温まる巣立ちの様子が収められている。
生後34日を迎え、ついにママとお別れすることになった兄弟たち。「生まれたときから規格外にでかかった」というらり太くんとびちれくんは、よちよち歩きの頃からすでに大人サイズ。巣から出た子どもをママが連れ戻すのも一苦労だったというエピソードが明かされる。離乳後も成長は止まらず、たった2匹で総重量100gを超える大きさに育った。
それでもらりまーママにとっては「どんなに大きくても赤ちゃん」であり、子離れ行動を見せることもなく、最後まで愛情深く毛づくろいをして世話を焼く姿が見られた。一方のらり太くんもママに甘えん坊で、兄弟たちは大きく優しいママのそばにぴったりと身を寄せている。
「らりまーママが男の子だったら、一緒に住んでいられたのにな」と飼い主も後ろ髪を引かれ、「頭錯乱する位に切ないです」と切実な本音を吐露。しかし、今後の成長に伴い何があるか分からないため、安全を第一に考えて巣分けが実行された。大きな子どもたちよりさらに大きく成長し、「母の威厳を保ち続けたらりまーママ」。体重計に乗せられたママの姿には「どうか、これからもごりらのままで」とユーモアあふれる願いが添えられている。
兄弟たちはしばらくの間、2匹で一緒に暮らすという。最後に「ママ、またね」「ありがとうママ」「一緒に過ごした日々は宝物」と、心温まる感謝のメッセージで動画は幕を閉じる。体の大きさを超えた親子の強い絆と、最後まで無償の愛を注ぎ続けたママの姿が、見る者の胸を打つエピソードとなっている。
生後34日を迎え、ついにママとお別れすることになった兄弟たち。「生まれたときから規格外にでかかった」というらり太くんとびちれくんは、よちよち歩きの頃からすでに大人サイズ。巣から出た子どもをママが連れ戻すのも一苦労だったというエピソードが明かされる。離乳後も成長は止まらず、たった2匹で総重量100gを超える大きさに育った。
それでもらりまーママにとっては「どんなに大きくても赤ちゃん」であり、子離れ行動を見せることもなく、最後まで愛情深く毛づくろいをして世話を焼く姿が見られた。一方のらり太くんもママに甘えん坊で、兄弟たちは大きく優しいママのそばにぴったりと身を寄せている。
「らりまーママが男の子だったら、一緒に住んでいられたのにな」と飼い主も後ろ髪を引かれ、「頭錯乱する位に切ないです」と切実な本音を吐露。しかし、今後の成長に伴い何があるか分からないため、安全を第一に考えて巣分けが実行された。大きな子どもたちよりさらに大きく成長し、「母の威厳を保ち続けたらりまーママ」。体重計に乗せられたママの姿には「どうか、これからもごりらのままで」とユーモアあふれる願いが添えられている。
兄弟たちはしばらくの間、2匹で一緒に暮らすという。最後に「ママ、またね」「ありがとうママ」「一緒に過ごした日々は宝物」と、心温まる感謝のメッセージで動画は幕を閉じる。体の大きさを超えた親子の強い絆と、最後まで無償の愛を注ぎ続けたママの姿が、見る者の胸を打つエピソードとなっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
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