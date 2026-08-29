映画『ハリー・ポッター』シリーズのルパート・グリントがブロードウェイ版『ハリー・ポッターと呪いの子』ですることを受け、同舞台でドラコ・マルフォイ役を再演中のトム・フェルトンが、愛あふれるメッセージを贈った。

原作小説の最終巻から19年後を舞台とする『ハリー・ポッターと呪いの子』は、今や親となったハリー、ロン、ハーマイオニー、ドラコと、その子供たち世代を描く物語。グリントはブロードウェイ版で、2027年2月2日～5月30日までの17週間にわたり、大人になったロン役を再演する予定だ。

同じくブロードウェイ版でマルフォイ役を再演中のフェルトンは、にグリントとの思い出写真を投稿。1枚目には「I ♡ Tom Felton（トム・フェルトンを愛してる）」と書かれたTシャツを着たグリントが収められており、フェルトンは「僕も愛しているよ、ウィーズリー（Love you too Weasley）」とキャプションを添えた。

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2枚目以降は仲の良い2ショットが続き、最後はフェルトン自身が「I ♡ Ron Weasley（ロン・ウィーズリーを愛してる）」のTシャツを着た写真で締めくくられている。リプライ欄では、『ハリー・ポッター』公式アカウントも「グリフィンドールとスリザリンが仲良くしてる」と嬉し涙の絵文字をつけてコメントしている。