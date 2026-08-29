バレーボール女子のアジア選手権（２９日、中国・天津）の準決勝で敗れた世界ランキング６位の日本に対し、中国メディアから驚きの声が上がっている。

今大会は優勝すれば最速での２０２８年ロサンゼルス五輪出場が決まる一戦。この日の準決勝で日本は同１７位のタイに１―３で敗れ、３位決定戦に回ることになった。主将・石川真佑（エジザジュバシュ）は「プレーのスキルの部分もそうだし、コミュニケーション、チーム力というところでもまだまだ足りないところが出た。結果がすべて。コート以外でももっと詰められる部分があった」と肩を落とした。

日本の敗戦劇には、アジア女王の座を争うはずだった同７位の中国も反応。中国メディアは「新浪体育」は「大番狂わせ！ 日本の女子バレーボールチームはタイの女子バレーボールチームに１対３で敗れ、アジア選手権の決勝進出を逃し、五輪の出場権も逃した」との見出しを立てた上で「日本はまさかの敗退。アジア選手権の上位３チームは２０２７年の女子バレーボールＷ杯への出場権を獲得し、優勝チームは２０２８年のロサンゼルス五輪への出場権を獲得できるため、この大会に特別な注意を払っていた」と伝えた。

中国は準決勝でイランと対戦。勝利すればタイと決勝で戦うが、敗れれば３位決定戦で日本と相まみえる。