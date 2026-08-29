「シャー！」と威嚇していた保護子猫。3日目の変身した姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は1万件以上の「いいね！」を獲得し「おめでとう、どうか愛される猫になってくれ」「初日のお耳飛行機、可愛い」「いとう、速すぎるっ！！」とのコメントが寄せられていました。

【写真：シャーと威嚇していた保護子猫→3日目に見せた『まさかの表情』】

「ヤンキー子猫」が見せた驚きの変化

Threadsアカウント「おはぎ＆よもぎ」に投稿されたのは「ヤンキー」をやめた子猫の様子です。猫トイレの隅でイカ耳になり「シャー！」と威嚇をしている保護子猫の「いとう」ちゃん。

投稿者さんのおうちに来たときは、逃げようとして後ろに下がり、ケージの隅で逆立ち状態になっていたのだそう。そんないとうちゃんはヤンキーのような雰囲気だったといいます。ところが3日目になると様子が一変！ 睨みつけていたお顔から、まんまるおめめのキュルンとした美人さんへと大変身を遂げたそうです。

実は、投稿者さんのおうちにはいとうちゃんの他に「たかはし・たなか・すえざわ」という名前の保護子猫たちもいるのだそう。投稿者さん宅では、来たばかりで名前のない保護猫たちに、全国名字ランキングやリクエストから仮の名前をつけているとのこと。

みんなで体調を整えて家猫修行に励み、素敵なおうちが見つかることを願うばかりです。

まさかの『改心』にほっこりする声が続々

いとうちゃんの変身を見たThreadsユーザーたちからは「あざと可愛い路線に変更したらしい。目が可愛いなあ」「もうイカ耳どころじゃなくてなにこれ？ヘリコプター？？かわいすぎるだろー！」「ヤンキー卒業おめでとう」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「おはぎ＆よもぎ」では、投稿者さんの愛猫ちゃんたちや保護猫たちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「おはぎ＆よもぎ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。