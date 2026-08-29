焦点となる「余った700食」とこめお氏の反論

元警視庁刑事が語る親の「危機管理の甘さ」富士山に7歳児を放置した父親が軽視した高山病の深刻なリスク

解決率は「わずか0.7%」だった 行方不明捜査に霊能者を起用するアメリカ警察の実態

相模原市・17歳高校生死亡事件の全貌を紐解く。元刑事が指摘する「バイク追跡トラブル」と残された謎

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。