超特急カイ、影山優佳らが『名探偵コナン』を全力で語る！ 特別番組『「30号殺人事件」が楽しみすぎてバーローSP』9.5配信
特別番組『アニメ名探偵コナン30周年の全力情報解禁（フルスロットル）「30号殺人事件」が楽しみすぎてバーローSP〜』が、YouTubeにて9月5日18時30分から配信されることが決まった。カイ（超特急）、影山優佳、あいなぷぅ（ハーパー）、ニシダ（ラランド）、増田陽名（YTVアナウンサー）のコナン好きメンバーが集結し、全力で語り合う。
【写真】「鳥人間コンテスト爆破事件（後編）」場面写真が解禁
番組では、昨年末に解禁された10年ぶりの2時間スペシャル、「30号殺人事件」の最新情報や、30周年のラインナップを一挙に解禁。
配信中にはX（旧Twitter）にてプレゼントキャンペーンを実施。アニメ名探偵コナン公式Xのプレゼントキャンペーン投稿を引用リポストして、ハッシュタグ「＃アニコナ 30 フルスロットル」をつけて番組の感想をコメントした人の中から、抽選でコナングッズがプレゼントされる。
一方、直前の9月5日18時からの『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系）では、『鳥人間コンテスト』との特別コラボ企画「鳥人間コンテスト爆破事件（後編）」が放送される。
『アニメ名探偵コナン30周年の全力情報解禁（フルスロットル）「30号殺人事件」が楽しみすぎてバーローSP〜』は、YouTubeにて9月5日18時30分から配信。
【写真】「鳥人間コンテスト爆破事件（後編）」場面写真が解禁
番組では、昨年末に解禁された10年ぶりの2時間スペシャル、「30号殺人事件」の最新情報や、30周年のラインナップを一挙に解禁。
一方、直前の9月5日18時からの『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系）では、『鳥人間コンテスト』との特別コラボ企画「鳥人間コンテスト爆破事件（後編）」が放送される。
『アニメ名探偵コナン30周年の全力情報解禁（フルスロットル）「30号殺人事件」が楽しみすぎてバーローSP〜』は、YouTubeにて9月5日18時30分から配信。