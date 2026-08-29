三宅健「助けてくれよ、竜二」と悲痛な叫び MAZZEL・RYUKIは血まみれの姿に 『RYUJI 竜二』キャラクターPV
俳優の柳楽優弥が主演を務める映画『RYUJI 竜二』（10月30日公開）から、三宅健演じるカズと、MAZZELのRYUKI演じる宮内に焦点を当てた2本のキャラクターPVが解禁された。
【動画】カズ（三宅健）＆宮内（RYUKI）のキャラクターPV
本作は、金子正次さんが主演・脚本を務め、1983年に公開された映画『竜二』の魂を受け継ぐ作品。裏社会に生きながら、愛する家族を守ろうともがく竜二の姿を、現代のリアリティーとともに描き直す。監督は水田伸生が務める。
三宅が演じるカズは、竜二と長く同じ世界を生きてきた兄弟分。映像では、「この件、収めろよ、竜二……」と告げる姿から、2人の距離感と長年にわたる絆が伝わってくる。
しかし、その後のカズは「助けてくれよ、竜二」と悲痛な叫び声を上げる。固い絆で結ばれていたはずの2人の間に何が起きるのか、物語が大きく動き始めることを予感させる内容となっている。
一方、RYUKIが演じる宮内は、竜二に恨みを抱く男。偶然入った喫茶店で竜二を見つけ、鋭い視線を向ける姿から、激しい感情がにじみ出る。
さらに、宮内が「外で待ってろ」と言い放つ場面や、口元が裂け、真っ赤な血を襟元まで滴らせる衝撃的な姿も収められた。過去に竜二との間で何があったのか、2人の因縁が物語に緊張をもたらしていく。
宮内のPVでは、千原ジュニア演じる宮内の兄貴分・白井の本編映像も初解禁された。「うちの宮内が可愛がってもろうたみたいで」と、不気味な笑みを浮かべながら竜二に語りかける白井。宮内と竜二の因縁に、白井がどう関わるのかにも注目だ。
【動画】カズ（三宅健）＆宮内（RYUKI）のキャラクターPV
本作は、金子正次さんが主演・脚本を務め、1983年に公開された映画『竜二』の魂を受け継ぐ作品。裏社会に生きながら、愛する家族を守ろうともがく竜二の姿を、現代のリアリティーとともに描き直す。監督は水田伸生が務める。
しかし、その後のカズは「助けてくれよ、竜二」と悲痛な叫び声を上げる。固い絆で結ばれていたはずの2人の間に何が起きるのか、物語が大きく動き始めることを予感させる内容となっている。
一方、RYUKIが演じる宮内は、竜二に恨みを抱く男。偶然入った喫茶店で竜二を見つけ、鋭い視線を向ける姿から、激しい感情がにじみ出る。
さらに、宮内が「外で待ってろ」と言い放つ場面や、口元が裂け、真っ赤な血を襟元まで滴らせる衝撃的な姿も収められた。過去に竜二との間で何があったのか、2人の因縁が物語に緊張をもたらしていく。
宮内のPVでは、千原ジュニア演じる宮内の兄貴分・白井の本編映像も初解禁された。「うちの宮内が可愛がってもろうたみたいで」と、不気味な笑みを浮かべながら竜二に語りかける白井。宮内と竜二の因縁に、白井がどう関わるのかにも注目だ。