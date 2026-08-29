YouTubeチャンネル「Kathryn Webster」では、猫が自宅で郵便配達をする様子が配信され、動画のコメント欄には「郵便局員の服をプレゼントしたい！」「バズってないのが不思議なくらいかわいい」の声が続出しました。

【画像5枚】お利口すぎる！ ドヤ顔で爆速「郵便配達」する猫！

玄関のポストから手紙をくわえて…すごすぎる！

注目を集めたのは「Postman Cat」という動画。飼い主さんが、階段の上から玄関を見下ろすシーンからスタートします。

見下ろしたその先にいるのはティリー。玄関のポスト目がけて華麗にジャンプして手紙をくわえて抜き取ると、すばやく階段をのぼり飼い主さんのもとへ一直線にお届けします。

飼い主さんが「ありがとう」と伝えると、「ニャー」とお返事。「これくらい当然なのニャ」と言わんばかりのドヤ顔が、何とも愛らしいですね。

別の日には、爆速で階段を上り「速達」でお届け。「一秒でも早く、お届けするのが責務ニャン……！」と、郵便配達のお仕事に誇りを持っているようです。

また別の日、「今日も爆速でお届けニャン！」と意気込みすぎてしまったのか、階段を上り始めたところで足を滑らせ、顔から階段に突っ込んでしまいました。それでもティリーは「大丈夫ニャ…」と立ち上がり、くしゃくしゃの手紙をくわえながら飼い主さんの元へ向かうのでした。

動画の視聴者からは「なんてかわいい配達員さん！」「このお仕事が大好きなんだね」との声が寄せられています。