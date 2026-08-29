「周囲をよく笑わせる明るい性格で、学校でも地域の間でも中心になるような人気者でした」

友人によると、亡くなった高校2年生の清水刹那さん（享年17）は、そんなどこにでもいそうな明るい少年だった。

8月22日午前3時頃、神奈川県相模原市中央区田名の農道で、清水さんは意識不明の状態で発見され、病院に搬送された後、8月24日午前0時55分頃、死亡が確認された。

「司法解剖の結果、死因は頭部打撲による脳挫傷と判明しました。清水さんらは友人4人とバイク2台で走行中、黒っぽい乗用車に追いかけられる様子が防犯カメラに写っています。車は狭い道路を時速70km近いスピードで、バイクに5〜7mの距離まで迫る走行をしていたようです」（社会部記者）

「被害者は二手に分かれて逃げましたが、現場の農道付近で追いつかれ、車から降りてきた2人の男により、清水さんと友人の少年が暴行を受けました。友人は逃げましたが、清水さんは激しい暴行を受け、意識を失ったとみられています。警察は防犯カメラの映像などを元に、黒い車と男たちの特定を急いでいます」（同前）

現場はJR相模線の番田（ばんだ）駅から西へ約600mの地点。周囲には田畑や農地が広がる。現場周辺は街灯がほとんどなく、事件が起きた午前3時頃は「真っ暗でほとんど人通りがない」状態だという。地元住民はこう語る。

「このあたりは、近所に住む人でもそうそう来るようなことはない場所ですよ。当然、少年のたまり場のような場所でもないし、なぜここで倒れていたのか、まったくわかりませんね」

また、捜査関係者によると、清水さんは車に乗っていた人物と面識はなかったと報じられている。日々、新しい情報が出てくるが、今後の捜査の焦点は何か。元徳島県警捜査一課刑事で“リーゼント刑事”の異名を持つ秋山博康氏が解説する。

「まず、罪名の特定が急がれます。司法解剖して、死因が外傷性の頭部挫傷等であり、さらに、鈍器のような物で頭部を複数回強打されていれば、傷害致死罪ではなく殺人罪で捜査を開始できるのです。殺人罪となれば所轄警察署だけではなく、本部の捜査一課が捜査本部を構えて、多人数の捜査員で一気に捜査を開始するので解決は早くなります」（以下「」内は秋山氏）

さらに重要なのは容疑車両の特定だという。

「死亡した清水さんの友人からの目撃供述と防犯カメラから容疑車両を特定できれば、車両名義人も特定できます。次に容疑車両の追跡です。防犯カメラとNシステム（自動車ナンバー自動読取装置）から容疑車両の“前足”（犯人が現場へ来るまでの足取り）と“後足”（事件後の逃走経路）を特定します。次に容疑者の行動確認、最後に強制捜査です。容疑車両を差し押さえたり凶器を差し押さえます。今回の事件は容疑車両と使用者を特定すれば、早期に犯人逮捕に至る事件だと思います」

早期に解決するとみる理由や具体的な捜査方法についても答えてくれた。

「今回は、被害者のオートバイを容疑車両が追跡する防犯カメラの映像があります。まず、車種を特定しますが、防犯カメラには“リレー捜査”もあります。リレー捜査はそれぞれの防犯カメラやドライブレコーダーの“点と点”を継ぎ合わせて容疑車両を特定します。また、警察にはNシステムもあります。これで、何時何分にどんなナンバーの車がどっち方向に走行したかがわかるのです」

容疑車両の車種やナンバーを割り出せば車の“名義人”がわかり、その人物が容疑者ということになる。次におこなうのは、容疑者の「行動確認」だ。

「名義人がわかれば住所も氏名もわかりますから、わかった段階で即、容疑者の家へ直行します。該当する車があるかどうか、まず確認して、さらには、防犯カメラに写っていた人物の髪型や服装はある程度わかる。容疑者の家を24時間、張り込みするのですが、現場に犯人の足跡、“ゲソ”があれば、足跡を“秘匿採取”したりする。

秘匿採取というのは、たとえば、容疑者が歩いた足跡を秘匿で採取して、それと殺人現場にあった靴の足跡が一致すれば、“ガサ状”（捜索差押許可状）は取れます。さらにほかのDNA資料などが取れれば逮捕状を請求して逮捕します。最初の焦点は容疑車両の特定ですが、もう警察は特定して捜査中と思いますよ。ただ、もし盗難車であれば、時間はちょっとかかりますね」

そして今後の捜査で注目すべきポイントは「凶器」の発見だという。

「殺人事件や傷害事件では、凶器は非常に重要なんですよ。たとえば、頭を鈍器で殴打された場合、司法解剖して外傷性の脳挫傷をしていれば死因がわかります。その際、頭部の傷と一致する凶器は何かがポイントになるんですよ。凶器がたとえば金づちだったら、そこに被害者の血液、頭皮、髪の毛が付着して、柄の部分には犯人のDNAが付着する。これは捜査上、非常に重要で、凶器は早期に発見、押収しないといけないものなんですね。裁判の上でも、これが動かぬ証拠になります」

今回の事件を元刑事としてどう見ているか。

「犯人は車でオートバイを追いかけていますが、もともと、何か因縁があって追いかけられたのか、あるいは通り魔的に“あおり運転”でトラブって、逃げることになったのか。頭を鈍器で殴りつけて死亡させるまで殴っているので、もともと、何か大きいトラブルはあったと思いますね。

通り魔のように、1対1で誰も目撃者がいない事件よりも、被害者側にも車や犯人を目撃している友人がいるし、車で追いかけるというのは、ナンバープレートという“名札”を付けて走るようなものですから、早期に解決するべき事件だと思います。傷害じゃなくて殺人の可能性が高いし、しかも被害者が高校生なので、捜査員は不眠不休で捜査に当たっているはずですから」

一刻も早く犯人が逮捕されることを祈りたい--。