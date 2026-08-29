Prime Video視聴ランキング：ドイツ発エレベーター・ボーイズの初映画がランクイン、『ミステリー・アリーナ』非英語8位に【8/17/26 - 8/23/26】
Amazonの動画配信サービス「Prime Video」は、8月17日から23日までの週間視聴ランキングを発表した。映画部門では『マスターズ・オブ・ユニバース』、テレビシリーズ部門では『リーチャー 〜正義のアウトロー〜』が世界1位を獲得した。
【動画】映画『ミステリー・アリーナ』本予告
映画部門の首位に立った『マスターズ・オブ・ユニバース』は、マテルが生み出した人気玩具シリーズを実写映画化したアクションアドベンチャー。ニコラス・ガリツィンが、伝説のヒーロー“ヒーマン”を演じている。
2位には、ライアン・ゴズリング主演で、アンディ・ウィアーのSF小説を映画化した『プロジェクト・ヘイル・メアリー』がランクイン。以下、『悪魔の口』が3位、『ひつじ探偵団』が4位、ジェイソン・ステイサム主演の『ワーキングマン』が5位に続いた。
テレビシリーズ部門は前週と変わらず、アラン・リッチソン主演のアクションシリーズ『リーチャー 〜正義のアウトロー〜』が1位を獲得。2位に『スターリング・ポイント あの夏、あの島で』、3位にオクタヴィア・スペンサーとハナ・ワディンガムが共演する『ライド・オア・ダイ 〜親友は暗殺者〜』が入った。
英語以外の作品を対象とした映画部門では、ブラジル発の『ビースト・レース』が3週連続1位をキープ。ドイツの『Back to the 90s』（現地時点で日本では未配信）が2位に続き、スペイン発の「過ち」シリーズ3作品が3位から5位までを占めた。
『Back to the 90s』は、ドイツ出身の人気インフルエンサー集団「エレベーター・ボーイズ」が主演を務める青春コメディ映画。デビュー目前のボーイズグループが、謎のハプニングでスマホもSNSもない1995年へタイムスリップ。元の時代に戻ろうと大奮闘する中で、彼らが「本当に大切なもの」を見つけていく、笑えてちょっとホロリとくる成長ストーリー。90年代の超キャッチーな王道ポップミュージックや、フロッピーディスクなどのガジェット、どこか懐かしいレトロファッションも見どころ。日本での配信が待ち遠しい一作。
日本からは、堤幸彦監督、唐沢寿明主演のPrime Original映画『ミステリー・アリーナ』が8位にランクイン。スペインやメキシコなどの作品が並ぶ中、日本発のPrime Original映画として2週連続でTOP10入りを果たした。
非英語テレビシリーズ部門では、2週連続1位のリアリティ番組『The Traitors（原題）』や2位の『ベロニーにまつわるウワサ話』など、TOP10のうち5作品をインド作品が占める結果となった。韓国発の『残念ながら明日も出勤です！』は5位、ドイツ発の『マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜』は6位にランクインしている。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを配信する動画配信サービス。ランキングは、8月17日から8月23日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計。シリーズ作品は、配信中の全シーズンの視聴データを対象としている。日本では視聴できない作品もある。
■グローバル映画 週間TOP10
1：マスターズ・オブ・ユニバース
2：プロジェクト・ヘイル・メアリー
3：悪魔の口
4：ひつじ探偵団
5：ワーキングマン
6：Playdate
7：レッキング・クルー
8：ビースト・レース
9：ザ・コンサルタント2
10： プレイ・ダーティー
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：リーチャー 〜正義のアウトロー〜
2：スターリング・ポイント あの夏、あの島で
3：ライド・オア・ダイ 〜親友は暗殺者〜
4：オフキャンパス
5：The Traitors（原題）（インド）
6：私たちの青い夏
7：ザ・ボーイズ
8：ジェレミー・クラークソン 農家になる（英国）
9：エル
10：バットマン：マントの戦士
■非英語映画 週間TOP10
1：ビースト・レース（ブラジル）
2：Back to the 90s（ドイツ）
3：俺の過ち（スペイン）
4：私たちの過ち（スペイン）
5：君の過ち（スペイン）
6：ブルーバード（スペイン）
7：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
8：ミステリー・アリーナ（日本）
9：セタ 〜6人目のエージェント〜（スペイン）
10：アポカリプスZ 〜終末の始まり〜（スペイン）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：The Traitors（原題）（インド）
2：ベロニーにまつわるウワサ話（インド）
3：No One Will Miss Us（メキシコ）
4：Adarsh Baal Vidyalaya（インド）
5：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
6：マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜（ドイツ）
7：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）
8：ミルザープル 〜抗争の街〜（インド）
9：ファミリーマン（インド）
10：ラーク（インド）
【動画】映画『ミステリー・アリーナ』本予告
映画部門の首位に立った『マスターズ・オブ・ユニバース』は、マテルが生み出した人気玩具シリーズを実写映画化したアクションアドベンチャー。ニコラス・ガリツィンが、伝説のヒーロー“ヒーマン”を演じている。
テレビシリーズ部門は前週と変わらず、アラン・リッチソン主演のアクションシリーズ『リーチャー 〜正義のアウトロー〜』が1位を獲得。2位に『スターリング・ポイント あの夏、あの島で』、3位にオクタヴィア・スペンサーとハナ・ワディンガムが共演する『ライド・オア・ダイ 〜親友は暗殺者〜』が入った。
英語以外の作品を対象とした映画部門では、ブラジル発の『ビースト・レース』が3週連続1位をキープ。ドイツの『Back to the 90s』（現地時点で日本では未配信）が2位に続き、スペイン発の「過ち」シリーズ3作品が3位から5位までを占めた。
『Back to the 90s』は、ドイツ出身の人気インフルエンサー集団「エレベーター・ボーイズ」が主演を務める青春コメディ映画。デビュー目前のボーイズグループが、謎のハプニングでスマホもSNSもない1995年へタイムスリップ。元の時代に戻ろうと大奮闘する中で、彼らが「本当に大切なもの」を見つけていく、笑えてちょっとホロリとくる成長ストーリー。90年代の超キャッチーな王道ポップミュージックや、フロッピーディスクなどのガジェット、どこか懐かしいレトロファッションも見どころ。日本での配信が待ち遠しい一作。
日本からは、堤幸彦監督、唐沢寿明主演のPrime Original映画『ミステリー・アリーナ』が8位にランクイン。スペインやメキシコなどの作品が並ぶ中、日本発のPrime Original映画として2週連続でTOP10入りを果たした。
非英語テレビシリーズ部門では、2週連続1位のリアリティ番組『The Traitors（原題）』や2位の『ベロニーにまつわるウワサ話』など、TOP10のうち5作品をインド作品が占める結果となった。韓国発の『残念ながら明日も出勤です！』は5位、ドイツ発の『マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜』は6位にランクインしている。
Prime Videoは、映画やドラマ、ライブイベントなど幅広いコンテンツを配信する動画配信サービス。ランキングは、8月17日から8月23日までの1週間に世界中のPrime Videoアカウントで視聴された作品をもとに集計。シリーズ作品は、配信中の全シーズンの視聴データを対象としている。日本では視聴できない作品もある。
■グローバル映画 週間TOP10
1：マスターズ・オブ・ユニバース
2：プロジェクト・ヘイル・メアリー
3：悪魔の口
4：ひつじ探偵団
5：ワーキングマン
6：Playdate
7：レッキング・クルー
8：ビースト・レース
9：ザ・コンサルタント2
10： プレイ・ダーティー
■グローバルTVシリーズ 週間TOP10
1：リーチャー 〜正義のアウトロー〜
2：スターリング・ポイント あの夏、あの島で
3：ライド・オア・ダイ 〜親友は暗殺者〜
4：オフキャンパス
5：The Traitors（原題）（インド）
6：私たちの青い夏
7：ザ・ボーイズ
8：ジェレミー・クラークソン 農家になる（英国）
9：エル
10：バットマン：マントの戦士
■非英語映画 週間TOP10
1：ビースト・レース（ブラジル）
2：Back to the 90s（ドイツ）
3：俺の過ち（スペイン）
4：私たちの過ち（スペイン）
5：君の過ち（スペイン）
6：ブルーバード（スペイン）
7：ベンガンサ 愛と絆の報復（メキシコ）
8：ミステリー・アリーナ（日本）
9：セタ 〜6人目のエージェント〜（スペイン）
10：アポカリプスZ 〜終末の始まり〜（スペイン）
■非英語TVシリーズ 週間TOP10
1：The Traitors（原題）（インド）
2：ベロニーにまつわるウワサ話（インド）
3：No One Will Miss Us（メキシコ）
4：Adarsh Baal Vidyalaya（インド）
5：残念ながら明日も出勤です！（韓国）
6：マクストン・ホール 〜私たちをつなぐ世界〜（ドイツ）
7：LOL: Last One Laughing Germany（ドイツ）
8：ミルザープル 〜抗争の街〜（インド）
9：ファミリーマン（インド）
10：ラーク（インド）