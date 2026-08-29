『名探偵プリキュア！』るるかの真意とは？くれあ絶望で号泣…第31話あらすじ＆場面カット解禁
アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 午前8：30）の第31話「名探偵キュアアルカナ」あらすじ＆先行場面カットが公開された。エクリプス・シャドウに変身したるるかの、キュアエクレールを倒そうとする真意が明らかになる。
【画像】くれあ号泣…エクリプス・シャドウ前に絶望顔 公開された場面カット
30日放送の第31話は、エクリプス・シャドウに立ち向かうキュアアンサー、キュアミスティック、キュアエクレールの3人だったが、エクリプス・シャドウの圧倒的な力に追い込まれ、変身が解けてしまう。
倒れたくれあに迫りながら「キュアエクレールの瞳にはウソノワールと同じ星があり、瞳に星を持つ者が大王になるという言い伝えがある」と語るエクリプス・シャドウ。さらにマシュタンは「くれあの心のマコトジュエルを砕き、プリキュアの力と探偵の記憶を消すことで、パティシエの帆羽くれあとして生きてもらおうとしている」と、るるかの真意を明かす。
「それがるるかの優しさなの」と説得しようとするマシュタンだったが、あんなとみくるは「優しさなんかじゃない！」と立ち上がり、再びプリキュアに変身してくれあに手を差し伸べる。くれあも再び変身し、力をあわせて立ち向かうキュアアンサーたちを前に、エクリプス・シャドウはさらに強い力をデッチ・アゲインに要求するが…。公開された場面カットでは、キュアアルカナや絶望で号泣するくれあの姿を見ることができる。
『名探偵プリキュア！』は、主人公のマコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生・明智あんなが、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
【画像】くれあ号泣…エクリプス・シャドウ前に絶望顔 公開された場面カット
30日放送の第31話は、エクリプス・シャドウに立ち向かうキュアアンサー、キュアミスティック、キュアエクレールの3人だったが、エクリプス・シャドウの圧倒的な力に追い込まれ、変身が解けてしまう。
「それがるるかの優しさなの」と説得しようとするマシュタンだったが、あんなとみくるは「優しさなんかじゃない！」と立ち上がり、再びプリキュアに変身してくれあに手を差し伸べる。くれあも再び変身し、力をあわせて立ち向かうキュアアンサーたちを前に、エクリプス・シャドウはさらに強い力をデッチ・アゲインに要求するが…。公開された場面カットでは、キュアアルカナや絶望で号泣するくれあの姿を見ることができる。
『名探偵プリキュア！』は、主人公のマコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生・明智あんなが、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
そこで、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
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