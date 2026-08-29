逆走車を止めた“初対面の3人”に感謝状　クラクションやパッシングでとっさの“連携プレー”　重大事故を防ぐ　岐阜

岐阜県坂祝町で、逆走車による事故を防いだ3人の男性に警察から感謝状が贈られた。3人はクラクションやパッシングで危険を知らせ、警察への通報や交通整理にも協力した。初対面同士だったというが、とっさの連携プレーが重大事故の防止につながった。

ドライバー3人が連携…間一髪で逆走事故を防ぐ

岐阜・坂祝町で目撃されたのは、反対車線を突き進む逆走車だ。

撮影者はクラクションで逆走を伝える。

さらに、前から来るトラックもパッシングで迫る逆走車に危険を伝える。

まさに間一髪のところで、逆走車は止まった。

岐阜県警は26日、逆走を知らせる“連携プレー”で事故を防いだとして、男性3人に感謝状を手渡した。

当時、3人はそれぞれの車で走行していて、この日が初対面。

逆走車を運転していたのは50代の女性で、意識がもうろうとしていたことから、3人は警察や消防に通報し、到着までの交通整理などにも対応した。

第一発見者の神戸孝通さんは「びっくりしたが、一緒に連携してスムーズに対応できた。この経験を生かして、何かあった時に対応ができればいいと思う」と話した。

（「イット！」8月27日放送より）