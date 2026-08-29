長谷川京子“アラフィフ”と思えない輝き、スリットから美脚のぞくドレス姿に反響
女優の長谷川京子が26日にInstagramを更新。美脚があらわになったドレス姿を披露すると、ファンから「最高」「美しいです」といった声が相次いだ。
【写真】長谷川京子が「スタイル抜群」 バスローブ姿ほかアラフィフ美麗ショットイッキ見
長谷川が投稿したのは、自身が手がけるライフスタイルブランド「ESS BY」のアイテムを身に付けたソロショット。複数公開されている写真には、深くスリットの入ったスカートが印象的なセットアップドレス姿で佇む様子が収められている。
投稿の中で長谷川は「今回、コレクションピースで作ったこのセットアップのドレス。思った以上に皆さんの反響が良くて驚いています」とつづり「いわゆる日常着、ではない非日常着のこのドレス。興味を持ってくださった方は人生にドラマティックを取り入れて楽しみたいと思ってくださっているのか？日常と非日常。わたしはこの間を行き来する人生が愉しく、味わい深くて好きです」とコメントしている。
彼女のドレス姿にファンからは「美脚」「京子ちゃんカッコイイ。足チラ見せ最高」「美しいです」「とっても素敵」などの反響が集まっている。
■長谷川京子（はせがわ きょうこ）
1978年7月22日生まれ。千葉県出身。1996年、ファッション雑誌『CanCam』（小学館）の専属モデルオーディションに合格。2000年以降、タレントや女優業にも進出し、2006年には『おいしいプロポーズ』（TBS系）で連続ドラマに初主演。その後、さまざまな話題作に出演しつつ、2019年には『グータンヌーボ2』（カンテレ）でトーク番組の司会に初挑戦した。
引用：「長谷川京子」Instagram（@kyoko.hasegawa.722）
【写真】長谷川京子が「スタイル抜群」 バスローブ姿ほかアラフィフ美麗ショットイッキ見
長谷川が投稿したのは、自身が手がけるライフスタイルブランド「ESS BY」のアイテムを身に付けたソロショット。複数公開されている写真には、深くスリットの入ったスカートが印象的なセットアップドレス姿で佇む様子が収められている。
彼女のドレス姿にファンからは「美脚」「京子ちゃんカッコイイ。足チラ見せ最高」「美しいです」「とっても素敵」などの反響が集まっている。
■長谷川京子（はせがわ きょうこ）
1978年7月22日生まれ。千葉県出身。1996年、ファッション雑誌『CanCam』（小学館）の専属モデルオーディションに合格。2000年以降、タレントや女優業にも進出し、2006年には『おいしいプロポーズ』（TBS系）で連続ドラマに初主演。その後、さまざまな話題作に出演しつつ、2019年には『グータンヌーボ2』（カンテレ）でトーク番組の司会に初挑戦した。
引用：「長谷川京子」Instagram（@kyoko.hasegawa.722）