8月17日、新潟市北区の漁港近くで小学6年生の男児が溺れ死亡した事故。



28日、専門家が現地調査を行い、漁港付近ならではの危険性を指摘しました。



子どもだけで海に訪れた際に起きた事故でした。



＜通報した人＞

「友達が溺れてるので助けてくださいって……ちょっと見に行ったらいなくてという感じで」



8月17日、新潟市北区の海で小学6年生の男児が溺れ、死亡しました。



友人2人とともに漁港内の海に入って遊んでいたといいます。





28日、現場を訪れたのは 水難事故 に詳しい長岡技術 科学 大学の斎藤秀俊教授。漁港関係者から当時の状況の説明を受けました。＜新潟 漁業 協同組合南浜支部 神田義信 支部長＞「貝とりに行って急激に深くなって水を飲んだみたいなんですよね」斎藤教授は大学のチームとともに事故原因を調査。＜調査チームのメンバー＞「急に深いですよ…161センチ」水深を測るとこの場所ならではの危険性が見えてきました。＜長岡技術 科学 大学 斎藤秀俊教授＞「漁港の特性で冬の間に砂がどんどんたまってしまってこの辺りは砂で埋め尽くされる感じになる。定期的にしゅんせつといって砂を掻き出すんですね。船が行き来する所の砂を掻き出すので必要のない所は砂を取らないからその必要ない所と船が通る所の水深差がどんと広がる」亡くなった男児は水深差が広がる付近まで進んだことで、急に足が砂に付かなくなり溺れてしまったのではないかと指摘します。＜調査チームのメンバー＞「途端に一気に深くなるので前に進んでしまうというか前のめりに落ちていく、深い方に押しこまれるような感覚は感じました」事故現場の付近は、関係者以外立ち入り禁止となっていました。＜長岡技術 科学 大学 斎藤秀俊教授＞「立ち入り禁止だったら立ち入らない。立ち入り禁止でなくて開放されている所であれば必ずライフジャケットを着る。海ばかりではなくて川でも湖でも、お子さんが溺れるところには急な深みがあると理解していただければ」斎藤教授は、 海水浴 場以外の場所で海に入る場合は膝の高さを目安にとどめるよう呼びかけています。