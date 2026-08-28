わんちゃんにライフジャケットを着せて、いざプールにチャレンジ！「泳ぐかな？」と思いきや、わんことは思えない、まさかの光景がSNSで大きな話題に！記事執筆時点で73万回以上再生された投稿は、「こんなかわいい子いますか」「泳ぐ気ゼロなの可愛いし、坊やも優しくて素敵♡」などの声が殺到しました！

【動画：ライフジャケットを着てプールに入る犬→『泳ぐかな』と思ったら…ワンコとは思えない『まさかの光景』】

️ライフジャケットを着て、いざ！

Instagramアカウント「ちゅちゅ(@chu.chu0920)」さまに投稿されたのは、犬のSunちゃんがご家族とプールを楽しんだ日の記録です。

ライフジャケットを着て、いざプールに入水したSunちゃん。嬉しそうに泳いでくれるかな？と思いきや……

浮いたまま泳ぐ気なし！お兄ちゃんにプールに入れてもらったはいいものの、そのままぷかぷかと浮かぶだけで、足を動かそうとする気配が一切なかったというSunちゃん。

️まったく泳ぐ気ゼロなSunちゃん

その後も、少しも足を動かそうとする様子はなく、ぷかぷかとプールに浮かび続けていたというSunちゃん。

そんなSunちゃんを見かねて、優しいお兄ちゃんがライフジャケットをそっと掴み、ゆっくりプールの中を移動させてあげることに。

「ハァ～、極楽～」という声が聞こえてきそうなほど気持ちよさそうにプールを移動するSunちゃん。もう一度、お兄ちゃんが手を離してみると……

やっぱり泳ぐ気ゼロ！

️気持ちよさそうな姿が可愛らしい

その後もぷかぷかと浮かび、プールの中をのんびり漂っていたというSunちゃん。

ぷかぷかと気持ちよさそうに漂うSunちゃんの姿は、Instagramでも大反響！「えぇ....(困惑)浮いてるw」「か、かわいい♡」「お水に入っているの気がついていないのかな」「えええ！そんなワンチャンいるんですね！！！w」といった声が殺到しました！

そんなSunちゃん。実は「ちゅちゅ」くん、「vivi」くんというお兄ちゃんがいて、3匹で賑やかに暮らしているとのこと。その様子は、Instagramアカウント「ちゅちゅ(@chu.chu0920)」さまにて紹介されています。

Sunちゃん、ご家族の皆さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ちゅちゅ(@chu.chu0920)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。