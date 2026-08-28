「交際していて口論に」犯行後に女装し捜査かく乱か　教え子の女性留学生バラバラ殺人　中国人講師を逮捕　韓国

映像に映るのは、フードで顔を隠し連行される男。

韓国で大学院の講師として働く中国人のチョン容疑者（30代）です。

韓国南東部の慶尚（キョンサン）北道で、教え子の中国人留学生の女性を殺害した疑いが持たれています。

8月20日深夜2時前、チョン容疑者の自宅近くで女性の姿を捉えた映像には、スーツケースを引きながらワンピース姿で画面右側へと歩く女性が映っていましたが、このあと殺害されたとみられます。

一方、同じ日の夜10時半ごろには、今度は画面右からワンピース姿でつばの広い帽子をかぶりスーツケースを引く姿が映っています。

警察は、この人物こそ殺害された女性に成り済まし、捜査をかく乱させようとしたチョン容疑者と断定したのです。

そして犯行翌日、チョン容疑者は女性の知人を名乗り警察に「留学生の行方がわからなくなった」と通報しています。

8月25日に警察がチョン容疑者の自宅を調べたところ、女性の遺体の一部を発見し、逮捕に至りました。

「なぜ女装したのですか？」という記者からの質問に無言を貫くチョン容疑者。

しかし、警察の調べに対し、“女性とは交際していて、口論になり衝動的に殺害した”と容疑を認めています。