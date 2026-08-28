現在、カルビーのポテトチップスの外装がモノクロ印刷パッケージで販売されています。（順次、表面がフルカラー、裏面がモノクロ印刷のバージョンに変更予定）これをきっかけに、SNSではポテトチップスの外装をキャンパスに見立てて、数多くのイラストが描かれた作品が生まれました。



【写真】CDのジャケ写に写り込んだ看板の消し方が奇跡

なかでも、モノクロ外装のポテトチップスが出回り始めた初期のころに、ゆーきさん（@manekineko88）がX（旧Twitter）に投稿した『アイテムがロックされてる状態』は、15万いいねを超えるほど注目を集めています。



ゆーきさんの娘が描いた同作は、パソコンや家庭用ゲーム機、スマホのゲームでもなじみ深い「まだ解放されていないことを表す鍵マーク」が描かれており、SNSユーザーからは「感動した」「発想が今風でよい」という賞賛の声や、「解放するためのクエストが発生しそう」「プレイヤーランクを上げたら解放されそう」など、どんなゲームの中のアイテムか、どんな条件で解放されるか、を想像するような声があがっています。



では、一体どのような経緯でこの絵を描くことになったのでしょうか。ゆーきさんに話を聞きました。



たぶんゲーム好きの姉（長女）からの入れ知恵

――娘さんがこの作品を描いたのは、どのような経緯でしょうか？



たぶん、ゲーム好きの姉（長女）からの入れ知恵ではないでしょうか。私もソシャゲはするのですが、アイドルゲーム1つのみであまり知識がなく（それも長女に教えてもらいながらなので）最初はポテトチップスの鍵の絵が説明されるまで、なんのことか分からなかったです。



――SNSでの反響をみて、娘さんはどのような様子でしたか？



みなさん、娘の発想を褒めてくださっていて、本人もうれしそうにしている…と思いきや「SNSの投稿はこういうのでいいんだよ」なんてクールなことを言ってました。



ちなみに『母親が描いて子供が描いたように見せかけたのではないか』という言葉を見かけましたが、まだまだ私の方が鍵の絵は上手いはず…です…たぶん。



――娘さんは普段からイラストを描くお子さんなのでしょうか？



はい、私も絵を描くのですが「まだまだお母さんには負けるわー」とか言っています。けれどこのまま絵を描き続けたら、すぐに私よりデジタルの扱いがうまくなって追い越されますね…。



（まいどなニュース特約・長澤 芳子）