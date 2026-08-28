「私が死んだら再婚してね」母の遺言と父の交際相手--父娘が支え合った10年の絆と葛藤：家、ついて行ってイイですか？
8月23日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、ひなこさん（20）の家について行きました。
【動画】「私が死んだら再婚してね」母の遺言と父の交際相手--父娘が支え合った10年の絆と葛藤
夜の駅付近で女子4人組を発見！ 取材交渉する前にお父さんに電話をして確認してくれたのが、大学3年生のひなこさん。「毎回番組を見ていて、出るのが夢だった」と話してくれました。ひなこさんは将来、教員を目指しています。
お家に到着すると、ひなこさんの父親で専門学校教員のたけゆきさん（53）がお出迎え！
玄関には仲睦まじい家族写真が飾られていますが、ひなこさんは「周りから見たら、普通の家族だと思うんですけど…」と、どこか意味深。
間取りは築12年の4LDKで、急な取材にもかかわらず整理整頓はバッチリ！
ひなこさんは、「家事大好きパパなので」と、たけゆきさんの家事力を褒め称えます。
ひなこさんのお姉さんは彼氏と同棲中。たけゆきさんは料理も何でも作れるそうで、ひなこさんは「めっちゃ美味しいです」と絶賛します。
冷蔵庫には「お仕事、頑張れ。パパFight！！」と書かれた貼り紙が。そこには黄色い鳥のキャラクターが描かれており、「この鳥が家のオリジナルキャラクター。私が小さい頃、新幹線でパパの手帳に鳥の絵を落書きしたらパパが気に入っちゃって……」とひなこさん。
鳥が大好きなひなこさんは、飼っているインコのピーちゃんを紹介してくれました。
高齢のおばあちゃんから譲り受けたというピーちゃん。そのため、リアルな日常会話をしゃべるという特技が（笑）。
家族写真には、10年前、大腸がんで亡くなったひなこさんの母・まさこさん（没年45）の姿がありました。がんが発覚した時はステージ4。今の家に住み、1年ちょっとでがんが見つかったそうで、たけゆきさんは「最期は自宅で看取った」と明かします。
「彼女（まさこさん）は最後まで強かった。『パパ、私が死んだら再婚してね』とずっと言っていた」（たけゆきさん）。
亡くなる前、まさこさんはひなこさんに「学校には行くんだよ。自分の人生、しっかり自分の足で歩くこと！」とメッセージを残していました。
小学生の頃、学校に行けていなかったひなこさん。「ママが亡くなってからはどんどん学校に行けるようになった。自分が学校に行けなかった経験が武器になるのは、教員の仕事だなと思って、今頑張ってる」と話します。
たけゆきさんとまさこさんの最後のLINEは「ママ大好き」で、まさこさんの既読が。
まさこさんの携帯を解約するとメッセージも消えてしまうため、ずっと契約し続けています。
ひなこさんの部屋には、たけゆきさんがプレゼントしてくれた、たくさんのキャラクターグッズが！ たけゆきさんがコリラックマのぬいぐるみを手に取り、「ママが死んじゃってしばらく、2人でいる時は毎晩これで遊んでいた」と話すと、ひなこさんは「パパがぬいぐるみを使って、夜な夜な遊んでくれた。パパ以上のパパはいないと思ってる」と、感謝の気持ちを伝えます。
ここで、手書きの誕生日メッセージを発見！ 「パパに彼女がいて、その子どもさんが書いた」と教えてくれたひなこさん。しかし、そのメッセージにも「ひなこ」という名前が…。
なんと、たまたま子どもの名前が一緒だったそう。
玄関に飾ってある写真には、ひなこさんとお姉さん、さらに彼女の家族も写っていました。
「（彼女の子どもは）小学5年生と中学1年生。出会ったのは6年前。お父さんのいない家族とお母さんがいない家族が一緒になった」（たけゆきさん）。
現在は近くに住んでいるそうで、事実婚状態。交際が始まった当時、ひなこさんは思春期真っ只中で、彼女の存在に抵抗があったと話します。
「私がこの家からいなくなった後、ポツンと1人でいて、パパが“寂しい思いをしてる”と考えるだけでしんどい。パパにはパパの人生ある。新しいパートナー見つけることで寂しさが抜けるなら、パパを幸せにしてくれる人に敬意を払わなきゃと思って、仲良くさせてもらっている」と、胸の内を明かしてくれました。
ひなこさんの家について行ったら…お互いの幸せを第一に思いながら前を向く、父と娘の姿が見られました！
日曜夜8時50分からは、「家、ついて行ってイイですか？」を放送！
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夜の駅付近で女子4人組を発見！ 取材交渉する前にお父さんに電話をして確認してくれたのが、大学3年生のひなこさん。「毎回番組を見ていて、出るのが夢だった」と話してくれました。ひなこさんは将来、教員を目指しています。
お家に到着すると、ひなこさんの父親で専門学校教員のたけゆきさん（53）がお出迎え！
玄関には仲睦まじい家族写真が飾られていますが、ひなこさんは「周りから見たら、普通の家族だと思うんですけど…」と、どこか意味深。
間取りは築12年の4LDKで、急な取材にもかかわらず整理整頓はバッチリ！
ひなこさんは、「家事大好きパパなので」と、たけゆきさんの家事力を褒め称えます。
ひなこさんのお姉さんは彼氏と同棲中。たけゆきさんは料理も何でも作れるそうで、ひなこさんは「めっちゃ美味しいです」と絶賛します。
冷蔵庫には「お仕事、頑張れ。パパFight！！」と書かれた貼り紙が。そこには黄色い鳥のキャラクターが描かれており、「この鳥が家のオリジナルキャラクター。私が小さい頃、新幹線でパパの手帳に鳥の絵を落書きしたらパパが気に入っちゃって……」とひなこさん。
鳥が大好きなひなこさんは、飼っているインコのピーちゃんを紹介してくれました。
高齢のおばあちゃんから譲り受けたというピーちゃん。そのため、リアルな日常会話をしゃべるという特技が（笑）。
家族写真には、10年前、大腸がんで亡くなったひなこさんの母・まさこさん（没年45）の姿がありました。がんが発覚した時はステージ4。今の家に住み、1年ちょっとでがんが見つかったそうで、たけゆきさんは「最期は自宅で看取った」と明かします。
「彼女（まさこさん）は最後まで強かった。『パパ、私が死んだら再婚してね』とずっと言っていた」（たけゆきさん）。
亡くなる前、まさこさんはひなこさんに「学校には行くんだよ。自分の人生、しっかり自分の足で歩くこと！」とメッセージを残していました。
小学生の頃、学校に行けていなかったひなこさん。「ママが亡くなってからはどんどん学校に行けるようになった。自分が学校に行けなかった経験が武器になるのは、教員の仕事だなと思って、今頑張ってる」と話します。
たけゆきさんとまさこさんの最後のLINEは「ママ大好き」で、まさこさんの既読が。
まさこさんの携帯を解約するとメッセージも消えてしまうため、ずっと契約し続けています。
ひなこさんの部屋には、たけゆきさんがプレゼントしてくれた、たくさんのキャラクターグッズが！ たけゆきさんがコリラックマのぬいぐるみを手に取り、「ママが死んじゃってしばらく、2人でいる時は毎晩これで遊んでいた」と話すと、ひなこさんは「パパがぬいぐるみを使って、夜な夜な遊んでくれた。パパ以上のパパはいないと思ってる」と、感謝の気持ちを伝えます。
ここで、手書きの誕生日メッセージを発見！ 「パパに彼女がいて、その子どもさんが書いた」と教えてくれたひなこさん。しかし、そのメッセージにも「ひなこ」という名前が…。
なんと、たまたま子どもの名前が一緒だったそう。
玄関に飾ってある写真には、ひなこさんとお姉さん、さらに彼女の家族も写っていました。
「（彼女の子どもは）小学5年生と中学1年生。出会ったのは6年前。お父さんのいない家族とお母さんがいない家族が一緒になった」（たけゆきさん）。
現在は近くに住んでいるそうで、事実婚状態。交際が始まった当時、ひなこさんは思春期真っ只中で、彼女の存在に抵抗があったと話します。
「私がこの家からいなくなった後、ポツンと1人でいて、パパが“寂しい思いをしてる”と考えるだけでしんどい。パパにはパパの人生ある。新しいパートナー見つけることで寂しさが抜けるなら、パパを幸せにしてくれる人に敬意を払わなきゃと思って、仲良くさせてもらっている」と、胸の内を明かしてくれました。
ひなこさんの家について行ったら…お互いの幸せを第一に思いながら前を向く、父と娘の姿が見られました！
日曜夜8時50分からは、「家、ついて行ってイイですか？」を放送！
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