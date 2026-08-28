全米オープン（ОP）テニスは日本時間28日に予定されていた元世界ランキング4位の錦織圭（36）と世界157位の坂本怜（20）による男子シングルス予選3回戦が雨のため順延。日本人対決は29日に持ち越しとなった。

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今季限りでの引退を表明している錦織は7月に会見した際「痛いところが3つ、4つあり、また体を戻して戦うという決断がメンタル的にできなかった」とラケットをおく経緯を説明。フィジカルが限界だったと明かしたが、今年4月にコートを離れて完全休養したことで「練習が思い切りできるようになり、感覚も良くなった」と手応えを口にしていた。

引退表明後、全米オープン予選2回戦まで7戦して4勝3敗。フルセットも4試合行った。何よりも本戦以上に過酷といわれる今回の全米予選2試合をこなしているだけに、今もスタミナに不安がないことを証明したといっていい。

本人はこれまで海外メディアなどのインタビューで引退撤回について聞かれると「1年間、ケガしない保証を神様と契約できるなら多分、やると思います」などと、冗談めかした発言を繰り返しているが、実際にトッププレーヤーが引退を撤回したケースは過去にもある。元世界1位で4大大会を3度制し、ロンドン、リオと五輪連覇を果たしたアンディー・マリー（英国）は2019年1月、長年にわたって苦しんできた股関節痛を理由に引退を表明。同月の全豪オープン初戦敗退後、股関節の手術を受けると痛みが消えて3月には練習を再開し、前言を翻してツアーに復帰した。その後は、世界ランクは100位台まで落としながらも、24年のパリ五輪まで現役を続け、37歳でラケットをおいた。

錦織はスポーツ用品メーカーと生涯契約を交わすなど、複数の企業がスポンサーに付いている。現役を続行しても遠征費用などの活動資金に不安はないだけに、来季もコートに立っているかもしれない。

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錦織と言えば、ちょうど1年前に不倫騒動が報じられたのは記憶に新しい。その「大胆過ぎる逢瀬」は大きな波紋を広げたが、なぜここまでに危機管理能力に乏しいのか。それは“育ち”によるところが大きいようだ。いったいどういうことか。●関連記事 【もっと読む】錦織圭「あり得ない不倫騒動」はなぜ起きた？ では、一連の不倫騒動について詳しく分析している。