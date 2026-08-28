東京の中野ブロードウェイで、あわせて2億円相当の腕時計が盗まれた事件。きのう逮捕されたチリ国籍の男が店のショーケースについて「薄いガラスで、これなら盗めると思った」などと供述していることが分かりました。

記者

「容疑者を乗せた車が警視庁中野署に入っていきます」

いずれもチリ国籍のマンサーノ・ケサダ・ボリス・アレクシス容疑者（33）と、ピニャ・グスマン・ジェレミー・パオロ容疑者（23）。今月25日の昼ごろ、中野区の商業施設「中野ブロードウェイ」の時計店で、腕時計4本、合わせておよそ2億円相当を盗んだ疑いがもたれています。

記者

「警視庁の捜査員が大阪市内にある民泊施設へ家宅捜索に入ります」

2人はきのう夜、大阪市内の民泊施設にいたところを確保され、逮捕されました。

取り調べに対し、マンサーノ・ケサダ容疑者は…

マンサーノ・ケサダ容疑者

「腕時計を売って金にして、母国に持って帰るつもりでした」

警視庁によりますと、2人は事件の4日前、日本に短期滞在のビザで入国したということです。その後、事件の2日前に時計店を訪れ、犯行当日と同じ場所で電動キックボードを借りていて、現場を下見していたとみられます。

この店を狙った理由について、マンサーノ・ケサダ容疑者は、こういった趣旨の供述をしているということです。

マンサーノ・ケサダ容疑者

「盗む計画をしていたわけではないが、機会があればやろうと思っていた。中野のお店は、薄いガラスで出入り口からも近く、これなら盗めると思った」

また、中野を訪れた理由については「観光で行ってみたい街だった。娘を連れて行きたかった」という趣旨の説明をしたうえで…

マンサーノ・ケサダ容疑者

「写真を送ったら娘が喜ぶと思い、街に23日に行ったら、いい時計店があった」

2人の所持品から盗まれた4本のうちの1本とみられる腕時計が見つかったものの、3本はまだ見つかっていませんが…

ピニャ・グスマン容疑者

「私が盗んだのは1本のみで、他の3本についてはわかりません」

マンサーノ・ケサダ容疑者

「逃走中に落とした」

警視庁は残る腕時計3本を捜すとともに、いきさつを調べています。