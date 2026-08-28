スイッチ2『エルデンリング ターニッシュドエディション』本日発売 任天堂公式YouTubeチャンネルにて映像も公開
人気アクションRPG『エルデンリング』に追加DLCなどを収録した『ELDEN RING Tarnished Edition（エルデンリングターニッシュドエディション）』（Nintendo Switch 2）が本日発売された。
【動画】「これからはじめる『ELDEN RING』」が公開
本作は、広大なフィールド、探索による未知の発見、立ちはだかる困難と、乗り越えた時の達成感など、自由度の高い冒険が評価され、「The Game Awards 2022」での「Game of The Year」など、世界中の様々なアワードにて数多くの賞を獲得。また世界累計出荷本数も3000万本を突破するなど、多くのユーザーに楽しまれている人気作だ。
『ターニッシュドエディション』では、新たな冒険の舞台「影の地」が追加されるDLC『SHADOW OF THE ERDTREE』や4種の新防具、2種の新たな素性、霊馬トレントの見た目を変更できる機能（全3種）などの追加要素も収録されている。また、『ターニッシュドエディション』にて追加となる要素は、他機種版においても「Tarnished Pack」としてダウンロード販売される。
そして、任天堂公式YouTubeチャンネルでは、初めて『エルデンリング』を遊ぶ人のための紹介映像「これからはじめる『ELDEN RING』」が公開されているので、冒険の参考にしてみてほしい。
Nintendo Switch 2版『ELDEN RING Tarnished Edition（エルデンリングターニッシュドエディション）』は発売中。
【動画】「これからはじめる『ELDEN RING』」が公開
本作は、広大なフィールド、探索による未知の発見、立ちはだかる困難と、乗り越えた時の達成感など、自由度の高い冒険が評価され、「The Game Awards 2022」での「Game of The Year」など、世界中の様々なアワードにて数多くの賞を獲得。また世界累計出荷本数も3000万本を突破するなど、多くのユーザーに楽しまれている人気作だ。
そして、任天堂公式YouTubeチャンネルでは、初めて『エルデンリング』を遊ぶ人のための紹介映像「これからはじめる『ELDEN RING』」が公開されているので、冒険の参考にしてみてほしい。
Nintendo Switch 2版『ELDEN RING Tarnished Edition（エルデンリングターニッシュドエディション）』は発売中。