老人ホームに隠された狂気の陰謀とは？ 『パージ』監督最新作『ユートピア 狂宴』予告解禁
『パージ』シリーズのジェームズ・デモナコ監督最新作『ユートピア 狂宴』より、本ビジュアルと予告編が解禁された。
【動画】老人ホームに隠された狂気の陰謀とは!? 『ユートピア 狂宴』予告編
本作は、穏やかな老人ホームに隠された狂気の陰謀を描くサイコホラー。
養兄弟のルークを突然亡くし、悲しみの底で不良行為を繰り返していたグラフィティ・アーティストのマックスは、老人ホームの清掃員として働くことで刑務所行きを免れた。彼が配属されたのは、ニューヨーク州北部の深い森にひっそりと佇む穏やかな老人ホーム「グリーン・メドウズ」。優しい入居者たちに囲まれ、やりがいを感じ始める彼だったが、夜中に響く悲鳴、入居者の突然の死、そして“特別なケア”が必要とされる入居者が暮らす4階への立ち入りを禁止されたことから不信感を抱き、潜入を試みるのだが…。
監督は、「1年に1回、12時間だけ殺人を含むすべての犯罪が合法化される“パージ法”」という度肝を抜くコンセプトを打ち出したサバイバルスリラー『パージ』シリーズで知られるジェームズ・デモナコ。そしてプロデューサーは、『ハロウィン』や『第9地区』などで知られるビル・ブロック。
主演は、『サタデー・ナイト・ライブ』出身で、俳優、脚本家、スタンドアップ・コメディアンとして活躍するピート・デヴィッドソン。『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』でも知られ、2022年にはTime誌の「世界で最も影響力のある100人」に選ばれた。
今回解禁されたポスタービジュアルには、不穏な老人ホームを背景に、謎の人物たちに囲まれた主人公マックスが何かを目撃し、緊張で体をこわばらせる姿が描かれている。
予告編は、グラフィティ・アーティストのマックスが老人ホームでの社会奉仕活動を命じられ、施設に到着するシーンから始まる。閑静な場所で優雅に暮らす老人たち。しかし、“特別なケア”を必要とする入居者が暮らす4階について、「立入禁止よ」という警告の言葉が発せられると、穏やかな雰囲気は一気に崩れていく…。
映画『ユートピア 狂宴』は、9月25日より全国公開。
【動画】老人ホームに隠された狂気の陰謀とは!? 『ユートピア 狂宴』予告編
本作は、穏やかな老人ホームに隠された狂気の陰謀を描くサイコホラー。
養兄弟のルークを突然亡くし、悲しみの底で不良行為を繰り返していたグラフィティ・アーティストのマックスは、老人ホームの清掃員として働くことで刑務所行きを免れた。彼が配属されたのは、ニューヨーク州北部の深い森にひっそりと佇む穏やかな老人ホーム「グリーン・メドウズ」。優しい入居者たちに囲まれ、やりがいを感じ始める彼だったが、夜中に響く悲鳴、入居者の突然の死、そして“特別なケア”が必要とされる入居者が暮らす4階への立ち入りを禁止されたことから不信感を抱き、潜入を試みるのだが…。
主演は、『サタデー・ナイト・ライブ』出身で、俳優、脚本家、スタンドアップ・コメディアンとして活躍するピート・デヴィッドソン。『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』でも知られ、2022年にはTime誌の「世界で最も影響力のある100人」に選ばれた。
今回解禁されたポスタービジュアルには、不穏な老人ホームを背景に、謎の人物たちに囲まれた主人公マックスが何かを目撃し、緊張で体をこわばらせる姿が描かれている。
予告編は、グラフィティ・アーティストのマックスが老人ホームでの社会奉仕活動を命じられ、施設に到着するシーンから始まる。閑静な場所で優雅に暮らす老人たち。しかし、“特別なケア”を必要とする入居者が暮らす4階について、「立入禁止よ」という警告の言葉が発せられると、穏やかな雰囲気は一気に崩れていく…。
映画『ユートピア 狂宴』は、9月25日より全国公開。