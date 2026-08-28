『ぼくの好きな人が好きな人』アニメ化決定＆お祝いイラスト到着 片想いが結ぶ三角関係の無限ループラブコメ
「ヤングアニマルZERO」（白泉社）にて連載中の『ぼくの好きな人が好きな人』のテレビアニメ化が決定。これを記念し、原作・葵せきなと漫画・つづら涼より、お祝いのコメント＆イラストが到着した。
【写真】アニメ『ぼくの好きな人が好きな人』ロゴ
本作は、高校生男女3人の片想いが無限にループしていく様を描いた三角関係ラブコメディー。『生徒会の一存』『ゲーマーズ！』『あそびのかんけい』などを手掛けた原作・葵せきなの真骨頂である、緻密に組み上げられた“こじれた”恋愛模様が大きな見どころだ。
お祝いイラストは、高校2年生の主人公・秋月奏良と、奏良の先輩で“治験部”の部長・涼風朝陽、奏良の後輩のボクっ娘・不破美夜が描かれ、3人のハチャメチャな雰囲気が感じとれる内容となっている。
原作・葵せきなは「祝アニメ化！ まさか映像で動く治験部を見られる日が来ようとは。これも偏に本作に関わって下さった皆様のおかげです。本当にありがとうございます！」と喜びの声を。
「脚本や各種素材、アフレコ等拝見させていただく度に、日々心から感嘆させて頂いております。……と同時に。このふざけた原作会話群まで全力で再現されるその様に、原作者はいつも顔から火が出そうにもなっております！ し、しかし裏を返せば、本アニメはそれほどまでの原作再現度を誇るという証拠！ スタッフの皆様には是非、心を鬼にして本作にて原作者を悶え転がして頂けたら幸いです！」と言葉を寄せている。
なお、原作漫画『ぼくの好きな人が好きな人』第7巻は、本日8月28日発売。
【写真】アニメ『ぼくの好きな人が好きな人』ロゴ
本作は、高校生男女3人の片想いが無限にループしていく様を描いた三角関係ラブコメディー。『生徒会の一存』『ゲーマーズ！』『あそびのかんけい』などを手掛けた原作・葵せきなの真骨頂である、緻密に組み上げられた“こじれた”恋愛模様が大きな見どころだ。
原作・葵せきなは「祝アニメ化！ まさか映像で動く治験部を見られる日が来ようとは。これも偏に本作に関わって下さった皆様のおかげです。本当にありがとうございます！」と喜びの声を。
「脚本や各種素材、アフレコ等拝見させていただく度に、日々心から感嘆させて頂いております。……と同時に。このふざけた原作会話群まで全力で再現されるその様に、原作者はいつも顔から火が出そうにもなっております！ し、しかし裏を返せば、本アニメはそれほどまでの原作再現度を誇るという証拠！ スタッフの皆様には是非、心を鬼にして本作にて原作者を悶え転がして頂けたら幸いです！」と言葉を寄せている。
なお、原作漫画『ぼくの好きな人が好きな人』第7巻は、本日8月28日発売。