織田裕二、“捜査一課の青島俊作”としてWEBムービーに登場 甲本雅裕が名せりふ「行きなさ〜い！」
俳優の織田裕二が青島俊作を演じる『踊る大捜査線』と、日産自動車の新型「日産キックス」がコラボレーションしたWEBムービー『遊び心、封鎖できません。』篇が、28日から日産自動車の公式YouTubeチャンネルで公開された。
【動画】“捜査一課の青島俊作”登場のWEBムービー
9月18日に公開される劇場版最新作『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』に先駆け、“捜査一課の青島俊作”が登場。織田のほか、TVシリーズ第1話から登場する緒方薫役の甲本雅裕、女性警察官・野添久美子役の小橋めぐみが出演している。
物語の舞台は、警視庁の地下駐車場。捜査車両を借りるために訪れた緒方は、用意された鮮やかな色の新型「日産キックス」を目にして、「かっこよすぎるだろ！捜査車両だぞ？目立ちすぎだろ！」と難色を示す。
貸し出しを担当するのは、『踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件』で初登場し、現在は警務課で働く野添。第3世代「e-POWER」の瞬発力や深夜の張り込みでも気づかれない静粛性、運転支援技術「プロパイロット」、小回りの利きやすさなど、車両の特徴を次々と説明する。
性能を認めつつも「警察官に“遊び心”は不要なんだよ」と納得しない緒方。そこへ、事件現場へ向かう青島が慌ただしく現れる。車を見た青島は「いいじゃないこれ！速そう！」と気に入り、「青島の青！気分上がるね！」と言い残して走り去ってしまう。
取り残された緒方は、遠ざかるテールランプを眺めながら、シリーズファンにはおなじみのせりふ「行きなさ〜い！」と絶叫。湾岸署時代から数々の事件をともに乗り越えてきた青島と緒方の変わらない関係性を、軽妙な掛け合いで表現している。
制作には、シリーズの本広克行監督と亀山千広プロデューサーらが参加。青島、緒方、野添が登場する約2分の短編ながら、本編につながる『踊る大捜査線』の世界観を再現した。
30秒のダイジェスト版CMは、TVerで8月28日から9月18日まで配信予定。フジテレビ系「土曜プレミアム」で放送される『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ！』（9月5日）、『踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件』（同12日）、『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（同19日）、『交渉人 真下正義』（同26日）の放送内でも流れる予定となっている。
【動画】“捜査一課の青島俊作”登場のWEBムービー
9月18日に公開される劇場版最新作『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』に先駆け、“捜査一課の青島俊作”が登場。織田のほか、TVシリーズ第1話から登場する緒方薫役の甲本雅裕、女性警察官・野添久美子役の小橋めぐみが出演している。
貸し出しを担当するのは、『踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件』で初登場し、現在は警務課で働く野添。第3世代「e-POWER」の瞬発力や深夜の張り込みでも気づかれない静粛性、運転支援技術「プロパイロット」、小回りの利きやすさなど、車両の特徴を次々と説明する。
性能を認めつつも「警察官に“遊び心”は不要なんだよ」と納得しない緒方。そこへ、事件現場へ向かう青島が慌ただしく現れる。車を見た青島は「いいじゃないこれ！速そう！」と気に入り、「青島の青！気分上がるね！」と言い残して走り去ってしまう。
取り残された緒方は、遠ざかるテールランプを眺めながら、シリーズファンにはおなじみのせりふ「行きなさ〜い！」と絶叫。湾岸署時代から数々の事件をともに乗り越えてきた青島と緒方の変わらない関係性を、軽妙な掛け合いで表現している。
制作には、シリーズの本広克行監督と亀山千広プロデューサーらが参加。青島、緒方、野添が登場する約2分の短編ながら、本編につながる『踊る大捜査線』の世界観を再現した。
30秒のダイジェスト版CMは、TVerで8月28日から9月18日まで配信予定。フジテレビ系「土曜プレミアム」で放送される『踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ！』（9月5日）、『踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件』（同12日）、『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（同19日）、『交渉人 真下正義』（同26日）の放送内でも流れる予定となっている。