アンソニー・マッキー×ジェイミー・ドーナン主演『12 12 12』11.13配信＆ティザー映像公開
アンソニー・マッキーとジェイミー・ドーナンが主演・製作総指揮を務めるドラマ『12 12 12』が、11月13日よりApple TVにて全世界同時配信されることが決定。あわせて、ファーストルックとティザー映像が解禁された。
【動画】元FBI捜査官と天才強盗犯の一歩も譲らない追撃戦！ ドラマ『12 12 12』ティザー映像
本作は、大規模な強盗事件を「計画の12ヵ月」「実行の12時間」「逃走の12日間」という3つのタイムラインから多角的に描くサスペンスドラマ。
舞台は、スイス・チューリッヒの街の地下深く、厳重な警備で守られた巨大銀行の地下金庫室。前代未聞の強奪計画を巡り、ある事件で失脚した元FBI捜査官ジャック（アンソニー・マッキー）と、天才強盗犯ポール（ジェイミー・ドーナン）が、一歩も譲らない追撃戦を繰り広げていく。
フランス・マルセイユからスイス・チューリッヒ、そして白銀のオーストリア・アルプスまで――。緻密に交錯する時間軸の中で少しずつ明かされていく真実と、強奪計画の裏に隠されたそれぞれの思惑。ヨーロッパの洗練された美しいロケーションと迫力のアクションとともに、スタイリッシュかつスリリングな心理戦が展開する。
主演を務めるアンソニー・マッキーとジェイミー・ドーナンのほか、『ホース・ソルジャー』のジャック・ケシー、カンヌ国際映画祭パルムドール受賞作『TITANE チタン』で鮮烈な主演を果たしたアガト・ルセル、『ブレードランナー 2049』のサリー・ハルムセン、『グランド・イリュージョン』のホセ・ガルシア、そして『トゥルー・ディテクティブ』でエミー賞ノミネートを果たしたカーリー・レイスら実力派キャストが集結する。
監督および製作総指揮を務めるのは、エミー賞ノミネートおよびBAFTA受賞歴を誇り、『ファルコン＆ウィンター・ソルジャー』でもアンソニー・マッキーとタッグを組んだカリ・スコグランド。本作でもパイロット版（第1話）を含む複数エピソードの監督を務め、スタイリッシュな映像世界を創り上げている。
さらに、クリエイターおよび製作総指揮にドゥディ・アップルトンとジム・キーブルが名を連ねるほか、主演のアンソニーは自身の制作会社Make It With Gravyを通じて、ジェイミーとともに製作総指揮としても参画。制作はパラマウント・テレビジョン・スタジオとアノニマス・コンテントが手掛ける。
Apple TV『12 12 12』が、11月13日よりApple TVにて全世界同時配信。
【動画】元FBI捜査官と天才強盗犯の一歩も譲らない追撃戦！ ドラマ『12 12 12』ティザー映像
本作は、大規模な強盗事件を「計画の12ヵ月」「実行の12時間」「逃走の12日間」という3つのタイムラインから多角的に描くサスペンスドラマ。
舞台は、スイス・チューリッヒの街の地下深く、厳重な警備で守られた巨大銀行の地下金庫室。前代未聞の強奪計画を巡り、ある事件で失脚した元FBI捜査官ジャック（アンソニー・マッキー）と、天才強盗犯ポール（ジェイミー・ドーナン）が、一歩も譲らない追撃戦を繰り広げていく。
主演を務めるアンソニー・マッキーとジェイミー・ドーナンのほか、『ホース・ソルジャー』のジャック・ケシー、カンヌ国際映画祭パルムドール受賞作『TITANE チタン』で鮮烈な主演を果たしたアガト・ルセル、『ブレードランナー 2049』のサリー・ハルムセン、『グランド・イリュージョン』のホセ・ガルシア、そして『トゥルー・ディテクティブ』でエミー賞ノミネートを果たしたカーリー・レイスら実力派キャストが集結する。
監督および製作総指揮を務めるのは、エミー賞ノミネートおよびBAFTA受賞歴を誇り、『ファルコン＆ウィンター・ソルジャー』でもアンソニー・マッキーとタッグを組んだカリ・スコグランド。本作でもパイロット版（第1話）を含む複数エピソードの監督を務め、スタイリッシュな映像世界を創り上げている。
さらに、クリエイターおよび製作総指揮にドゥディ・アップルトンとジム・キーブルが名を連ねるほか、主演のアンソニーは自身の制作会社Make It With Gravyを通じて、ジェイミーとともに製作総指揮としても参画。制作はパラマウント・テレビジョン・スタジオとアノニマス・コンテントが手掛ける。
Apple TV『12 12 12』が、11月13日よりApple TVにて全世界同時配信。