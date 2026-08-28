人気コンテンツ「アイドルマスター SideM」の姫野かのん役の新キャストが、声優・伊能幸輝に決定したことが28日、発表された。8月18日に前任の村瀬歩が同役を卒業すると発表されてから約2週間での発表となった。

運営は18日に村瀬の卒業を発表。村瀬は約10年間、姫野かのん役を担当してきた。

後任はオーディションを実施した結果、伊能が今後の姫野かのん役を担当することが決定。「どうか温かくお迎えいただけますと幸いです」とファンに呼びかけた。

既に公開されている音声については、現在「315プロダクションエピソード」などで公開されているものを差し替える予定はないという。ただし「今後の運用において一部を差し替える可能性がございます」と説明した。

また、今後の一部演出で使用するボイスや音源については村瀬が担当。伊能のお披露目となる生配信は9月1日に予定と呼びかけた。

なお、8月18日の発表では、今回のキャスト変更について「総合的に考慮したうえでの判断であり、いずれの関係者に責任があるものではございません」と説明。「事実に基づかない情報や推測による解釈が広まりませんよう、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と、ファンに呼びかけていた。