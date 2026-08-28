ベン・スティラー、ロビン・ウィリアムズ共演『ナイト ミュージアム』金ローで9.18放送
ベン・スティラー、ロビン・ウィリアムズ共演の映画『ナイト ミュージアム』が、『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）にて9月18日に放送されることが決まった。
【写真】夜になると展示物が動き出す？ 不思議な博物館を舞台にした『ナイト ミュージアム』場面写真ギャラリー
本作は『ホーム・アローン』『ハリー・ポッター』のクリス・コロンバスが贈る、ワクワク・ドキドキ満載のアドベンチャー・コメディー。
何をやってもうまくいかない主人公のラリーが、自然史博物館で夜警の仕事を始めると、そこは夜な夜な巨大な恐竜の化石が暴れだし、はく製の動物たちが走り回り、エジプトのミイラがよみがえる世にも奇妙な博物館だった？
監督は『ピンクパンサー』（2006）、『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）のショーン・レヴィ。出演は主役の警備員、ラリー役に、コメディー映画の大ヒットシリーズ『ミート・ザ・ペアレンツ』で、ロバート・デ・ニーロと共に主演を務めたコメディーの大家、ベン・スティラー。博物館の展示物である、ルーズベルト大統領の蝋人形役には、アカデミー賞、エミー賞、ゴールデン・グローブ賞、グラミー賞など数々の賞に輝くアメリカを代表するロビン・ウィリアムズ。
ミイラとして展示されている古代エジプト王アクメンラー役には、ロックバンドQUEENのボーカル、フレディ・マーキュリーの半生を描いた『ボヘミアン・ラプソディ』（2018）でアカデミー賞主演男優賞を獲得したラミ・マレックなど、実力派の俳優が勢ぞろいしている。
映画『ナイト ミュージアム』は、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて9月18日21時放送。
【写真】夜になると展示物が動き出す？ 不思議な博物館を舞台にした『ナイト ミュージアム』場面写真ギャラリー
本作は『ホーム・アローン』『ハリー・ポッター』のクリス・コロンバスが贈る、ワクワク・ドキドキ満載のアドベンチャー・コメディー。
何をやってもうまくいかない主人公のラリーが、自然史博物館で夜警の仕事を始めると、そこは夜な夜な巨大な恐竜の化石が暴れだし、はく製の動物たちが走り回り、エジプトのミイラがよみがえる世にも奇妙な博物館だった？
ミイラとして展示されている古代エジプト王アクメンラー役には、ロックバンドQUEENのボーカル、フレディ・マーキュリーの半生を描いた『ボヘミアン・ラプソディ』（2018）でアカデミー賞主演男優賞を獲得したラミ・マレックなど、実力派の俳優が勢ぞろいしている。
映画『ナイト ミュージアム』は、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて9月18日21時放送。