一見、普通のビジネスシューズに見えますが、手を使わず腰を曲げてかがむことなく簡単に脱ぎ履きできる靴。



幅広い世代に支持され、様々な種類の商品が生まれているようです。



（客）「スッと入る。ちゃんとフィットしている」



（客）「玄関先でスポッて入るからいいんですよね」



いま幅広い世代から人気を集めているのがー



手を使わずに脱ぎ履きできる「ハンズフリーシューズ」です。

札幌市内の靴専門店では売り場がどんどん拡大しています。



（町田記者）「販売を開始した３年前はこの一角にしかなかったハンズフリーシューズですが、いまではエリアを拡大して５倍にまで広がっているということです」



（ABC-MART-さっぽろ東急百貨店 店長）「（販売開始当時は）多くても２０から３０種類だったが、いまはだいたい２００から２５０種類ほどご用意がある」



３年前はまだ珍しかったハンズフリーシューズが、いまでは売り場の４分の１近くを占めるまでになっています。



では、なぜ手を使わずに履けるのでしょうか。

（町田記者）「結構硬いですね」



かかとに入っているのは硬いプレート。



これが靴べらのような役割を果たしているんです。



だからスニーカーでも、かかとの高い冬用のブーツでも手を使わず、スポッと履けます。



この便利さを実感し、３年に渡って愛用しているという男性はー



（愛用中の客）「物を運ぶことが多いので、そうすると手使えないじゃないですか。玄関先でスポッて入るからいいんですよね」



そしていま人気なのがー



（ABC-MART-さっぽろ東急百貨店 店長）「ハンズフリーシューズタイプのビジネスシューズになっております」



（町田記者）「このように両手が塞がってしまっていても、ビジネスシューズですけども、スポッと手を使わず履くことができるんです」

一般的なビジネスシューズと比べてみても、見た目にほとんど違いはありません。



脱ぎ履きの多いビジネスマンにも重宝されているそうです。



さらに、別の靴専門店を覗いてみるとー



入り口近くの目立つ場所に、ハンズフリーシューズがずらり。



売り場のおよそ４割を占めています。



その人気は、大人だけにとどまりません。



（シュープラザ石山店 店長）「子ども靴コーナーも、スパッと履けるシューズが最近人気なので。子どもはよくかかとを踏んじゃったりすることもあるが、踏んでも潰れないのでスポっと履けます」



始業式の前に、上履きを探しに子ども連れの家族が訪れていたということです。



“靴は手を使って履くもの”そんな当たり前が、いま「スポッ」と変わり始めているのかもしれません。