クレカの暗証番号入力で店員に激怒「ダメだ、お前にみられる！」→　「施設の代表を呼べ！」とヒートアップし「何が気に入らないのかよくわからない」展開に

お店での会計時、支払い方法や端末の使い方に理不尽なイライラをぶつけてくる客がいる。店員としては堪ったものではないだろう。

投稿を寄せた50代女性は、勤務する店で遭遇した衝撃的なクレーマーのエピソードを明かした。とある客の会計時、店で使える決済手段が限られているため、客が使おうとしたQRコード決済は使えないと説明した。

すると客は「何も使えないじゃねーか！」と怒り始めたという。ちなみに女性によれば、QRコード決済以外はほぼ使える端末だった。

最終的にクレジットカードで支払うことになったが、暗証番号の入力をお願いすると「ダメだ！みられる！」と再びブチギレた。（文：金森マリ乃）

「お前たちじゃダメだ、施設の代表を呼べ！」

店員たちは暗証番号が見えないように違う方向を向いて配慮していたが、客は「後ろの客に丸見えだ」と主張。そこでお店にあったプレートで遮ろうとすると、「ダメだ、お前にみられる！」と拒絶された。

「現金になさいますか？」と聞くと、結局は交通系ICカードでの支払いに変更。「その間も何かぶつぶつ怒っているよう」だったという。客はそのまま支払いを終えて帰っていった。

だが、話はこれで終わらない。その後、客は施設のインフォメーションにクレームを入れた。「（店員の）態度が悪い 暗証番号をさらすなんてなんて気の利かない接客をするんだ」と主張し、「お前たちじゃダメだ、施設の代表を呼べ！」と要求した。

「何が気に入らないのかよくわからない」

結局、施設事務所の事務員が対応することになった。事務員は、端末に低い囲いしか付いておらず配慮が足りなかったとお詫びして客に帰ってもらった。その後、事務員は店員3人に事情を聞き、店側の態度は悪いとは言えないという判断に落ち着いたという。

店員を振り回す困った客に、女性は次のように書いている。

「お客様がいる間、後ろで並んでるお客様も嫌な思いをした状態だったので、何が気に入らないのかよくわからない」

「理不尽に怒る様子はとても不愉快でした」

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