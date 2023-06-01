「醜悪な挑発を繰り返した」元アーセナルの問題児が敵地でやりたい放題→試合後の大乱闘を引き起こす！「サポーターに中指を立てた」
現地８月26日、UEFAチャンピオンズリーグのプレーオフが各地で開催され、フェネルバフチェ（トルコ）は敵地でリヨン（フランス）と対戦して２−１の快勝を収めた。２戦合計３−２で競り勝って、本戦のリーグフェーズ進出を決めている。
ゲームはしかし、終始大荒れだった。その中心にいたのがフェネルバフチェの元フランス代表MFマテオ・ゲンドゥジだ。ロリアン（フランス）、アーセナル（イングランド）、ヘルタ・ベルリン（ドイツ）、マルセイユ（フランス）、ラツィオ（イタリア）などを渡り歩いてきた27歳は、試合後の大乱闘を招く張本人となったのである。
英紙『Daily Mail』は「リヨンの宿敵であるマルセイユで２シーズンを過ごしたゲンドゥジは、キックオフ前、さらに試合中にも、ホームサポーターから浴びせられた手厳しいブーイングや野次に反応して、中指を立てる姿が目撃された」と伝え、「その後、ピッチ上でも緊張が高まり、フェネルバフチェが２−０とリードした際には、ゲンドゥジが相手選手に向かって侮辱的な汚い言葉を吐いた。醜悪な挑発を繰り返した結果、試合終了の笛が鳴ると、怒れるリヨンの選手たちがフランス人MFを突き飛ばしたのだ。エデルソンやロメル・ルカクらフェネルバフチェのチームメイトたちがゲンドゥジを守るために駆け寄った」と続けている。
それでも興奮が収まらないゲンドゥジは、ピッチを去る間際にも仲間たちの制止を無視して地元サポーターを煽って挑発。するとそれを見たリヨンのジャージを着たＧＫコーチが激高し、ゲンドゥジに飛び蹴りを見舞おうと襲い掛かる。トンネルの入退場口で両チームや警備員らが入り乱れる激しい揉み合いへと発展したのだ。『Daily Mail』紙は「大乱闘を招いたのはゲンドゥジながら、UEFAからは両クラブに制裁が科されるだろう」と予測している。
ゲンドゥジがトラブルを起こすのは今回が初めてではない。
アーセナル時代の2020年６月、ブライトンとのゲームでは試合中に相手選手たちを愚弄する言葉を投げかけ、終了後に敵のニール・モペイと衝突した。ゲンドゥジが相手の喉元をつかむ場面がテレビに映し出されると、ミケル・アルテタ監督は一連の言動を問題視。トレーニングから除外され、３か月後にヘルタ・ベルリンへレンタル放出された。
まだ十代だったロリアン時代にもロッカールームでチームメイトと大喧嘩をし、３か月以上に渡ってトップチームから外されたことがある。
中盤で攻守両面に高質なプレーを保証する万能型MF。今回はウォーミングアップ時から痛烈な野次を飛ばされ、それに癇癪を起こしての行動だったとはいえ、またしても奔放すぎる振る舞いがクローズアップされる結果となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】サポーターを挑発するゲンドゥジにリヨンGKコーチが飛び蹴り→両軍入り乱れる激しい揉み合いへ発展！
ゲームはしかし、終始大荒れだった。その中心にいたのがフェネルバフチェの元フランス代表MFマテオ・ゲンドゥジだ。ロリアン（フランス）、アーセナル（イングランド）、ヘルタ・ベルリン（ドイツ）、マルセイユ（フランス）、ラツィオ（イタリア）などを渡り歩いてきた27歳は、試合後の大乱闘を招く張本人となったのである。
それでも興奮が収まらないゲンドゥジは、ピッチを去る間際にも仲間たちの制止を無視して地元サポーターを煽って挑発。するとそれを見たリヨンのジャージを着たＧＫコーチが激高し、ゲンドゥジに飛び蹴りを見舞おうと襲い掛かる。トンネルの入退場口で両チームや警備員らが入り乱れる激しい揉み合いへと発展したのだ。『Daily Mail』紙は「大乱闘を招いたのはゲンドゥジながら、UEFAからは両クラブに制裁が科されるだろう」と予測している。
ゲンドゥジがトラブルを起こすのは今回が初めてではない。
アーセナル時代の2020年６月、ブライトンとのゲームでは試合中に相手選手たちを愚弄する言葉を投げかけ、終了後に敵のニール・モペイと衝突した。ゲンドゥジが相手の喉元をつかむ場面がテレビに映し出されると、ミケル・アルテタ監督は一連の言動を問題視。トレーニングから除外され、３か月後にヘルタ・ベルリンへレンタル放出された。
まだ十代だったロリアン時代にもロッカールームでチームメイトと大喧嘩をし、３か月以上に渡ってトップチームから外されたことがある。
中盤で攻守両面に高質なプレーを保証する万能型MF。今回はウォーミングアップ時から痛烈な野次を飛ばされ、それに癇癪を起こしての行動だったとはいえ、またしても奔放すぎる振る舞いがクローズアップされる結果となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】サポーターを挑発するゲンドゥジにリヨンGKコーチが飛び蹴り→両軍入り乱れる激しい揉み合いへ発展！