TSUTAYA店舗、トレカ不適切な販売謝罪 4店舗で特定の客に「事前に告知した方法と異なる方法で優遇して販売」
株式会社 ビッグワンは27日、公式サイトを更新。同社が運営するTSUTAYA4店舗で、22日に発売された『ONE PIECEカードゲーム』の新商品『ブースターパック 世界最強の戦士【OP-17】』を、不適切な方法で販売していたことを発表し、謝罪した。
【画像】騒動になった『ワンピース』カード 『刃牙』作者が描いたカイドウのイラスト
公式サイトでは「このたび、弊社が運営するTSUTAYA下記4店舗におきまして、トレーディングカード『ブースターパック 世界最強の戦士【OP-17】』の販売時に特定のお客様にのみ事前に告知した方法と異なる方法で優遇して販売を行うという不適切な行為が判明致しました。お客様ならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申しあげます」とお詫び。
該当店舗はTSUTAYA宇都宮竹林店、TSUTAYA400号西那須野店、TSUTAYA鹿沼店、TSUTAYA加須店と公表した。
続けて「今回TSUTAYA宇都宮竹林店での事案が発覚した後、弊社運営全店舗において同様の事例の有無について調査を行い、事案の全容把握と再発防止策の検討を進めており、ご報告までに時間を要することとなりました」とし、「結果として、皆様へのご報告が遅くなりましたことについても、重ねてお詫び申し上げます」と改めて謝罪。
「本件については、弊社として厳粛に受け止め、販売ルールの徹底と管理体制の見直しならびに従業員教育の再徹底を図るとともに、再発防止に努めてまいります。日頃ご愛顧いただいておりますお客様ならびに関係者の皆様には、改めまして多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申しあげます」と伝えた。
販売された『ONE PIECEカード』ブースターパック「世界最強の戦士」は、一部カードを人気漫画『グラップラー刃牙』などで知られる漫画家・板垣恵介氏が、カードイラストを担当することで注目されていた。
【画像】騒動になった『ワンピース』カード 『刃牙』作者が描いたカイドウのイラスト
公式サイトでは「このたび、弊社が運営するTSUTAYA下記4店舗におきまして、トレーディングカード『ブースターパック 世界最強の戦士【OP-17】』の販売時に特定のお客様にのみ事前に告知した方法と異なる方法で優遇して販売を行うという不適切な行為が判明致しました。お客様ならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申しあげます」とお詫び。
続けて「今回TSUTAYA宇都宮竹林店での事案が発覚した後、弊社運営全店舗において同様の事例の有無について調査を行い、事案の全容把握と再発防止策の検討を進めており、ご報告までに時間を要することとなりました」とし、「結果として、皆様へのご報告が遅くなりましたことについても、重ねてお詫び申し上げます」と改めて謝罪。
「本件については、弊社として厳粛に受け止め、販売ルールの徹底と管理体制の見直しならびに従業員教育の再徹底を図るとともに、再発防止に努めてまいります。日頃ご愛顧いただいておりますお客様ならびに関係者の皆様には、改めまして多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申しあげます」と伝えた。
販売された『ONE PIECEカード』ブースターパック「世界最強の戦士」は、一部カードを人気漫画『グラップラー刃牙』などで知られる漫画家・板垣恵介氏が、カードイラストを担当することで注目されていた。