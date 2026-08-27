C大阪MF久保瑛史がJ3滋賀に期限付き移籍「頑張って成長したいと思います」兄は久保建英
セレッソ大阪は27日、MF久保瑛史(18)がJ3リーグのレイラック滋賀FCに育成型期限付き移籍をすることを発表した。期間は2027年6月30日まで。
クラブ公式サイトを通じ、久保は「セレッソ大阪ファン・サポーターの皆様。この度レイラック滋賀FCに育成型期限付き移籍をすることになりました。頑張って成長したいと思います」と伝えている。
久保は日本代表MF久保建英(ソシエダ)の実弟。横浜F・マリノスのアカデミーからソシエダでユース、フベニールBを経て、昨夏にC大阪に加入していた。公式戦での出場はいまだ無し。7月のドルトムントとの国際親善試合で後半40分から途中出場していた。
クラブ公式サイトを通じ、久保は「セレッソ大阪ファン・サポーターの皆様。この度レイラック滋賀FCに育成型期限付き移籍をすることになりました。頑張って成長したいと思います」と伝えている。
久保は日本代表MF久保建英(ソシエダ)の実弟。横浜F・マリノスのアカデミーからソシエダでユース、フベニールBを経て、昨夏にC大阪に加入していた。公式戦での出場はいまだ無し。7月のドルトムントとの国際親善試合で後半40分から途中出場していた。