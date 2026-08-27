英俳優・ティム・カリーさん死去 80歳 映画『ホーム・アローン2』にも出演…不敵な笑み浮かべるホテルマン役で知られる
英国出身の俳優・ティム・カリーさんが25日、米ロサンゼルスで死去した。80歳。2012年に脳卒中を患ってからリハビリ生活を続けていたという。27日に共同通信が報じた。
【写真】映画『ホーム・アローン2』で不敵な笑みを浮かべるティム・カリーさん（中央）
カリーさんは1946年、英チェシャー州生まれ。ロンドンで73年に上演されたミュージカル『ロッキー・ホラー・ショー』で注目された。75年に自身の主演で映画化され、作品は若者を中心にカルト的な人気を博した。
このほか、映画『ホーム・アローン2』（92年）では、主人公のケビンが宿泊することになったホテルのコンシェルジュ役として出演した。
（情報提供：共同通信社）
【写真】映画『ホーム・アローン2』で不敵な笑みを浮かべるティム・カリーさん（中央）
カリーさんは1946年、英チェシャー州生まれ。ロンドンで73年に上演されたミュージカル『ロッキー・ホラー・ショー』で注目された。75年に自身の主演で映画化され、作品は若者を中心にカルト的な人気を博した。
このほか、映画『ホーム・アローン2』（92年）では、主人公のケビンが宿泊することになったホテルのコンシェルジュ役として出演した。
（情報提供：共同通信社）