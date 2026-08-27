京都の龍谷大学硬式野球部で暴力行為などが発覚し、1か月間の活動停止です。

1か月間の活動停止の指導を受けたのは、多くのプロ野球選手を輩出するなどの強豪、龍谷大学硬式野球部です。

大学によりますと、硬式野球部では去年2月以降、上級生が下級生の腹を蹴ったほか、バットで小突いたり、ビンタをしたりするなど、複数回の暴力行為があったということです。

ほかにも野球部の寮では現金やアンダーウェアなどが盗まれ、20人以上の部員が被害にあっていたにもかかわらず、指導者らに報告していなかったといいます。

さらに野外で部員らが排泄行為を行い、その様子を撮影した動画を寮のテレビで視聴するなどの問題行動も確認されたということです。

（梶脇裕二学生部長）「学生の自主的な管理に委ねていいたところがある。大学側からの管理・運営を行うべきだった」

大学は、7月28日からきょう＝8月27日まで硬式野球部を1か月間の活動停止とし、全寮制の廃止を決定。

28日から活動を再開し、9月5日からの秋季リーグには出場する方針だということです。