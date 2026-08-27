純烈・酒井一圭、モナキのリーダーは今後10年不在「作んないほうがええ」グループの在り方にアドバイス
【モデルプレス＝2026/08/27】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキが8月27日、都内で開催された映画『BOSS／ボス』 生アフレコイベントに酒井とともに出席。酒井がモナキのリーダーについて言及する場面があった。
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本作は、ボスが不慮の死を迎えて後継者候補となった3人のギャングとダメ警官が繰り広げる、前代未聞の後継者譲り合い合戦を描くコメディ。本国の韓国では、観客動員244万人というヒットを記録している。
イベント後の囲み取材で、映画のようにボスを譲り合っている状況を踏まえて、モナキのリーダーには誰がなるのか問われた酒井は「このグループは、たぶん向こう10年ぐらいはリーダーなしやと思いますわ（笑）。見てて、やりたそうな人もいるし、私は絶対やりませんとか、いろんなタイプがいると思うんですけど、リーダーって任命されちゃうと、パフォーマンスできなくなって、まとめなあかんっていうマインドになっちゃうような感じ。あとは逆に、そうじゃなかった人が反発したり、大変やと思うんですね。だから、リーダーってね、作んないほうがええと思う」と返答した。
「僕らぐらいの時代の人はね、リーダーって必要やと思うんですけど、みんながそれぞれリーダーとしての気持ちというか、メンバーであるという気持ちさえあれば、そこまでゲームキャプテンは要らんのちゃうかな？っていう気が。特にデビュー前からバズってしまったグループなので、あんまり大きな、負担になるような役職というかね、そういうことよりも4人でやりたいように力を合わせながら、協力しながらこうやって仕事をしていくっていうほうが、やっぱり向いているよなと思って。リーダー決めたほうがいいのかな？って最初は思いましたけど、いきなり仕事・仕事・仕事のモナキなので。このまま、これも運命ちゃう？みたいな感じがします」とプロデューサーの目線で語った。
酒井が「ぶっちゃけやりたい人いる？」と投げかけると、メンバーは「やりたくはない…」と一様に消極的な返答。じんは「やりたくはないんですけど、本当に決めたほうがいいなと思うのは、たびたび実はあって」としたうえで「告知とかでも、誰がこれを読むっていうのを、それこそ譲り合っちゃったり押しつけ合っちゃったりするので（笑）。一向に決まらないときとかあるんですよ。これは誰がしゃべるとか、誰が今は進行するっていうのは、そういうときに発言権があるというか、僕が決める人みたいな人がいたほうが、たまにスムーズに決まるのになあって思うことはあるので」と明かした。
これを受けて酒井は、トークを振るなどの役目は、リーダーではなくてもいいのではないかとアドバイス。「その辺はたぶんリーダーじゃなくても、なんとなくできると思う。リーダーの権限ってね、首にする・首にしないとかっていう話（笑）」「給料を決めたりする仕事です（笑）」とぶっちゃけて、じんは「じゃあ、いらないかもしれない（笑）」と返していた。（modelpress編集部）
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◆酒井一圭、モナキのリーダー10年不在を明言
本作は、ボスが不慮の死を迎えて後継者候補となった3人のギャングとダメ警官が繰り広げる、前代未聞の後継者譲り合い合戦を描くコメディ。本国の韓国では、観客動員244万人というヒットを記録している。
「僕らぐらいの時代の人はね、リーダーって必要やと思うんですけど、みんながそれぞれリーダーとしての気持ちというか、メンバーであるという気持ちさえあれば、そこまでゲームキャプテンは要らんのちゃうかな？っていう気が。特にデビュー前からバズってしまったグループなので、あんまり大きな、負担になるような役職というかね、そういうことよりも4人でやりたいように力を合わせながら、協力しながらこうやって仕事をしていくっていうほうが、やっぱり向いているよなと思って。リーダー決めたほうがいいのかな？って最初は思いましたけど、いきなり仕事・仕事・仕事のモナキなので。このまま、これも運命ちゃう？みたいな感じがします」とプロデューサーの目線で語った。
◆酒井一圭、グループの在り方にアドバイス
酒井が「ぶっちゃけやりたい人いる？」と投げかけると、メンバーは「やりたくはない…」と一様に消極的な返答。じんは「やりたくはないんですけど、本当に決めたほうがいいなと思うのは、たびたび実はあって」としたうえで「告知とかでも、誰がこれを読むっていうのを、それこそ譲り合っちゃったり押しつけ合っちゃったりするので（笑）。一向に決まらないときとかあるんですよ。これは誰がしゃべるとか、誰が今は進行するっていうのは、そういうときに発言権があるというか、僕が決める人みたいな人がいたほうが、たまにスムーズに決まるのになあって思うことはあるので」と明かした。
これを受けて酒井は、トークを振るなどの役目は、リーダーではなくてもいいのではないかとアドバイス。「その辺はたぶんリーダーじゃなくても、なんとなくできると思う。リーダーの権限ってね、首にする・首にしないとかっていう話（笑）」「給料を決めたりする仕事です（笑）」とぶっちゃけて、じんは「じゃあ、いらないかもしれない（笑）」と返していた。（modelpress編集部）
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