「しゃべくり007 2時間SP」出演

米プロバスケットボール（NBA）クリッパーズの八村塁は2年ぶりに日本代表に復帰。地元・富山でもイベントを行い、大盛況となった。さらには24日放送の日本テレビ系「しゃべくり007 2時間SP」に出演。その素顔に注目が集まったが、NBAスターらしい自宅についても言及していた。

番組内では、ロサンゼルスの自宅のイメージ図が公開された。お洒落な外観で「（ビバリーヒルズの）近くです」と説明。居住空間は約210坪で、ベッドルーム6部屋、バスルーム7つにサウナやプールもある豪邸。ベッドルームはゲーム用、映画用、トレーニング用のほか「靴部屋」もあると明かした。

庭では愛犬ジェイクが「ずっと遊んでますね」という。大好きな車も8台所有。今月5日に主催した「Daiichi Life Group Presents BLACK SAMURAI KOBE CAMP」のトークショーでは、「たぶん日本ではできない車ばかり。スポーツカーが好きで、スポーツカーとデッカい車。日本でたぶん違法です。違法車」と“規格外”な車種であることを匂わせていた。

今夏、レイカーズからクリッパーズに移籍。米メディアによると2年総額2800万ドル（約45億円）の契約とされている。番組では、オフに世界中を旅行で飛び回るなど流石のスターぶりも明かされていた。

八村は今月15日の韓国戦で2024年パリ五輪以来、2年ぶりに代表復帰し、圧巻のプレーを披露。日本はワールドカップ2027アジア地区予選Window4で日本時間28日にアウェーでサウジアラビアと、31日にはホームでカタールと激突する。



（THE ANSWER編集部）