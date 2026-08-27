大谷設立の財団のロゴが変化

大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が設立した「SHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION（大谷翔平ファミリー財団）」の“小さな変化”が注目を集めている。27日までに、大谷のインスタグラムのリンクにある同財団ロゴが最新仕様に。気づいたファンからは「よく発見された事」「微笑ましいよねー」などの声が上がっている。

もともと同財団のロゴには、家族3人と愛犬デコピンが歩みを進める姿が描かれていた。更新時期は不明だが、現在は家族4人とデコピンの姿に変化。大谷は6月に第2子の誕生を公表しており、新たに増えた家族を反映したデザインとなっている。

SNS上では、その変化に気づいたファンのコメントが書き込まれている。

「増えたからだよねー微笑ましいよねー」

「よく発見された事」

「大谷Familyが増えたからアイコンも変わってる これは人数増える事に更新パターンかな？」

大谷は昨年11月に同財団の設立を発表。子どもや動物への支援、援助などを目的に活動している。



（THE ANSWER編集部）