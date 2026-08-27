ハーフタイムに左SBを交代。マドリーのモウリーニョ監督が意図を明かす「イエローカードを受けた状態で久保を相手にするのは危険」
レアル・マドリーは現地８月26日、ラ・リーガ第１節（延期分）で久保建英を擁するレアル・ソシエダと本拠地サンティアゴ・ベルナベウで対戦した。
40分にフェデリコ・バルベルデのパスを受けたキリアン・エムバペのゴールで先制。しかしその４分後にルカ・スチッチにこぼれ球を押し込まれて同点とされる。それでも後半に入って60分にエンバペ、68分にヴィニシウス・ジュニオール、80分にまたしてもエムバペがネットを揺らして、マドリーは４−１で快勝。開幕２連勝を飾った。
クラブの公式サイトによると、ジョゼ・モウリーニョ監督は試合後、次のようにゲームを振り返った。
「前半は我々にとって難しい展開だった。プレッシングが上手くいかなかった。レアル・ソシエダもチャンスを作っていなかったが、彼らは非常に組織的だった。優秀な監督がいるチームで、両センターバックは大きく距離を取り、プレッシングを仕掛けるのが難しかった」
指揮官はハーフタイムに左サイドバックのアルバロ・カレーラスに代えて、同ポジションのマルク・ククレジャを投入。その意図については、こう明かしている。
「カレーラスをククレジャと代えたのは（10分にカレーラスが受けた）イエローカードが理由だ。イエローカードを受けた状態で90分間、１対１のスキルに優れた（相手の右サイドハーフの）久保を相手にするのは危険な状況だ」
久保を警戒しての交代策だったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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40分にフェデリコ・バルベルデのパスを受けたキリアン・エムバペのゴールで先制。しかしその４分後にルカ・スチッチにこぼれ球を押し込まれて同点とされる。それでも後半に入って60分にエンバペ、68分にヴィニシウス・ジュニオール、80分にまたしてもエムバペがネットを揺らして、マドリーは４−１で快勝。開幕２連勝を飾った。
「前半は我々にとって難しい展開だった。プレッシングが上手くいかなかった。レアル・ソシエダもチャンスを作っていなかったが、彼らは非常に組織的だった。優秀な監督がいるチームで、両センターバックは大きく距離を取り、プレッシングを仕掛けるのが難しかった」
指揮官はハーフタイムに左サイドバックのアルバロ・カレーラスに代えて、同ポジションのマルク・ククレジャを投入。その意図については、こう明かしている。
「カレーラスをククレジャと代えたのは（10分にカレーラスが受けた）イエローカードが理由だ。イエローカードを受けた状態で90分間、１対１のスキルに優れた（相手の右サイドハーフの）久保を相手にするのは危険な状況だ」
久保を警戒しての交代策だったようだ。
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