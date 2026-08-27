ニセ飲食店に男性連れ込み247万円ぼったくり　23歳女と32歳男を逮捕　犯行30件以上被害総額2300万円か　東京・新宿

マッチングアプリで知り合った男性を東京・新宿のニセ飲食店へ誘導、飲食代と賠償金名目で約247万円をだまし取った疑いで男女が逮捕された。グループによる被害総額は約2300万円とみられる。

“ニセ飲食店”の連れ込み役と店長役

すっぽりとかぶったフードで顔を隠す松原愛仁花容疑者、23歳。

役目は“ニセの飲食店”に男性を連れこむこと。

一方、うつむきながら歩く沓沢大樹容疑者、32歳は“ニセの飲食店”の店長役。

事件の舞台は東京・新宿区の飲食店を装ったレンタルルーム。

2026年4月、マッチングアプリで知り合った30代の男性を沓沢容疑者が店長を装い待ち構えるニセの店に連れ込んだ松原容疑者。

「乾杯しよう」「一気に他も頼んじゃおう」などと持ちかけ、高額な酒を大量に注文。

男性は飲食代として8万4千円を請求されトラブルに…

さらに“男性との支払いトラブルで、予約していたお客さんがキャンセルになった”と因縁をつけ“賠償金”を要求。

男性から合わせて約247万円をだまし取ったとみられています。

犯行30件以上…被害総額約2300万円か

調べに対し…

「マッチングアプリで出会った人を飲食店に連れて行ったことは覚えていない」と容疑を認めていない松原容疑者。

この詐欺グループによる犯行は30件以上、被害額は約2300万円にのぼるとみられている。

警視庁が詐欺グループの実態解明を進めている。

（「イット！」8月26日放送より）