生後100日の子犬と先住犬の心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で102万1000回再生を突破し、「マット扱いｗ」「幸せですね～」「優しくてほっこり」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『生後100日の極小赤ちゃん犬』が先輩の大型犬に乗った結果→『怒るかな』と思ったら…あまりにも尊い光景】

100日目のチワワの赤ちゃん

Instagramアカウント「sahara.livingroom」の投稿主さんは、『サハラ砂漠』ちゃん、『シンプソン砂漠』ちゃんという2匹のシベリアンハスキーと暮らしています。

最近、チワワの赤ちゃんを家族に迎えた投稿主さん。気づけば、生後100日を迎えました。お迎えしてからの日々は、あっという間だったそうです。

そんな赤ちゃん犬には、すでにお気に入りの場所があります。それは、なんとサハラ砂漠ちゃんの体の上。小さな体でちょこんと乗り、のんびり過ごす姿がとても可愛らしいそうです。

すっかり安心できる場所として、大きなお姉ちゃんの体を選んでいるのかもしれません。

優しく受け止めるハスキーさん

赤ちゃん犬は、寝転がっているサハラ砂漠ちゃんのふわふわな体が大好き。サハラ砂漠ちゃんのお腹の上で、シンプソン砂漠ちゃんとスキンシップを取ることもあるそうです。

ときには、そのふかふかのお腹をトランポリンのようにして自由に動き回ることも。小さな赤ちゃん犬にとっては、楽しくて仕方のない遊び場なのでしょう。

そんな元気いっぱいの姿を見せられても、サハラ砂漠ちゃんは嫌がる様子を見せません。じっとしたまま、温かく受け入れているそうです。大きな体と優しい性格に、頼もしさを感じてしまいます。

温かな絆にほっこり♡

優しいお姉ちゃんたちに囲まれながら、赤ちゃん犬はすくすく成長中。サハラ砂漠ちゃんのお腹に乗っても、嫌な顔ひとつせず笑顔を浮かべる姿には驚かされます。

普通なら気になってしまいそうな重さも、じっと受け止めているのだとか。そんな2匹の様子を見て、投稿主さんはいつも微笑ましい気持ちになるそうです。

「こんな優しい世界があるんだな」と感じるほど、温かな時間が流れているといいます。小さな赤ちゃん犬を包み込むような大型犬の優しさ。その光景からは、言葉がなくても伝わる深い愛情が感じられます。

この投稿には「羨ましい限り」「ふわふわで気持ちよさそう」「見てるだけで幸せになれます」などの温かなコメントが寄せられています。

3匹の幸せな日常は、Instagramアカウント「sahara.livingroom」の他の投稿からもチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「sahara.livingroom」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。